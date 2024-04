Sant Fruitós és escollit com un dels millors llocs de l’estat per tirar-se en paracaigudes

Realitzar un vol en paracaigudes és una experiència com n’hi ha poques. Cada vegada, més persones s’animen a provar-la, de fet, en l’últim any la demanda de salts en paracaigudes ha augmentat un 50% a www.aladinia.com, la web número u de l’estat espanyol en regals experiències. Ara, els usuaris del portal han escollit els millors llocs per practicar aquesta aventura, entre els quals hi ha el centre de paracaigudisme de Barcelona, Saltamos Village, ubicat a l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.

Milers de persones salten cada any en paracaigudes a l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages des que Saltamos va obrir portes el maig del 2015. El negoci, l’únic que ofereix aquesta activitat en tota la demarcació de Barcelona, té la seva ubicació, l'entorn (amb vistes a Montserrat, els Pirineus i la Catalunya interior) i les condicions climatològiques com a principals atractius, que fan que s’hi desplacin persones d’arreu del territori català i des de l’estranger.

L’empresa ofereix la possibilitat de saltar des d’una alçada de 4.000 metres, sobrevolant el Pla de Bages a 200 quilòmetres per hora durant 60 segons. A més, el centre disposa, des del 2020, del primer túnel de vent exterior de Catalunya. La instal·lació, en forma de cilindre, de cinc metres d'alçada i de vidre transparent, permet al públic experimentar la sensació de volar amb vistes a Montserrat. La nova atracció reforça l'oferta lúdica del centre de paracaigudisme, que va obrir portes fa 9 anys.

Segons els experts d’Aladinia.com, «és essencial triar un bon centre de paracaigudisme que tingui experiència i, per descomptat, totes les mesures de seguretat necessàries». Però com que es tracta de volar i gaudir, «també és important triar un lloc que reuneixi bones condicions de temperatura i vents, que tingui un espai ampli per a l'aterratge i que el paisatge que es contempli des de l'aire sigui el més atractiu possible». Per això, Aladinia.com ha volgut preguntar als usuaris quins són els millors llocs a l’estat espanyol per saltar en paracaigudes i Empuriabrava, a Girona, i Sant Fruitós de Bages, a Barcelona, estan entre els escollits.