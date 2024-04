Sant Fruitós obrirà el maig el nou casal d’entitats a l’antic ajuntament

Les entitats locals de Sant Fruitós de Bages ja han pogut conèixer de primera mà, aquesta setmana, el casal d’entitats del municipi, un nou equipament del qual en podran fer ús per a tasques de gestió i organització de les seves activitats. El nou espai es posarà en funcionament el pròxim 6 de maig, però aquest divendres ja entrarà en funcionament, a la primera planta de l'equipament, l’espai destinat al Jutjat de Pau.

El renovat equipament de Sant Fruitós, a l’edifici de l'antic ajuntament, compta amb tres plantes amb despatxos i sales de diferents dimensions, equipats amb tots els serveis necessaris per a adaptar-se a les necessitats de cada col·lectiu. Les instal·lacions també disposen de taquilles per a l'emmagatzematge de material. Segons apunten des del consistori, l’edifici «s'ha renovat per tal que sigui totalment accessible i és autosuficient energèticament».

Les entitats han visitat aquesta setmana el nou equipament / Ajuntament de Sant Fruitós

Prèviament a la visita de l'equipament, les entitats van prendre part en una reunió informativa on se'ls va explicar el funcionament d'accés a l'equipament, que es realitzarà de manera informatitzada a través de targetes d'accés que cada entitat podrà personalitzar en funció de les seves necessitats. Les associacions en podran fer ús a partir del dilluns 6 de maig.

El Jutjat de Pau, a punt

Al nou equipament també s’hi ha ubicat el nou Jutjat de Pau, el qual entrarà en funcionament aquest mateix divendres 26 d'abril. En nou espai, més adequat i amb més bones prestacions, està situat a la primera planta de l’edifici, i s’hi accedeix des de la carretera de Vic. L’horari d'obertura continuarà sent el mateix que fins ara, els dilluns, els dimecres i els divendres, de les 9 del matí a la 1 del migdia. Actualment, el Jutge de Pau del municipi és Juan Francisco Troyano Vivas, que va ser escollit per unanimitat aquest passat mes de febrer, i ja havia ocupat el càrrec els anteriors quatre anys.

El nou casal d’entitats és edifici de tres plantes situat al número 52 de la carretera de Vic, pràcticament davant de l’ajuntament actual, que estava en desús des del seu trasllat l’any 1998, tret d’un espai de la planta baixa amb entrada per la part posterior (pel carrer Casajuana), on es va habilitar l’oficina del POUM. Amb el pas del temps, l’immoble es va anar deteriorant per l’abandonament i ara reobre portes renovat després d'una mínima intervenció externa, però una rehabilitació integral de l’interior. La reforma dona ara utilitat a tot l’edifici, que suma més de 400 metres quadrats construïts.