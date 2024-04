Els allotjaments turístics del Bages van sumar l'any passat prop d’un 4% més de visitants

Els allotjaments turístics del Bages van sumar prop d’un 4% més de visitants l’any passat, amb 144.416 arribades, i van registrar un 9% més de pernoctacions, un total de 298.181, respecte dels anys 2023 i 20222, respectivament. Aquestes són algunes de les dades que s’han fet públiques aquest dimecres en el marc de la Jornada anual dels allotjaments de la comarca del Bages que s’ha celebrat al Vilar de la Duquessa, a Cardona, amb la participació de 27 professionals responsables de 21 establiments.

La comarca compta amb 408 allotjaments i prop de 4.800 places

En el marc de la jornada, també s’han recollit les dades globals del perfil dels turistes que van visitar la comarca l’any passat amb més de la meitat dels visitants amb origen a Catalunya, seguits de la resta de l’Estat, d’Europa i de la resta del món. Pel que fa a la despesa total de cada persona per a tota l’estada, se situa en els 391 euros amb un cost mitjà de l’allotjament per persona i dia de 36 euros.

Més de la meitat dels turistes que visiten el Bages són de Catalunya

Quant a l’oferta d’allotjaments, la comarca va comptar l’any passat amb un total de 408 establiments turístics en què destaquen els habitatges d’ús turístic (289), les cases rurals (78), els hotels, hostals i pensions (30), els càmpings (5) els apartaments (3) i els albergs (3). Totes aquestes dades són gestionades pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, a través de l’eina Tourist Data System, una informació valuosa que s’ha posat a disposició dels agents per prendre decisions i establir estratègies per captar públics.

La sessió ha permès desenvolupar el treball conjunt dels agents del sector al territori per continuar consolidant el Bages com una destinació rural i autèntica pròxima a Barcelona i ha promogut que els allotjaments es plantegin incorporar la captació de dades i la seva gestió com una activitat imprescindible per a cada establiment.

«Element clau»

El conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, Eduard Mata Riu, ha explicat que «el sector de l’allotjament és un element clau en una destinació turística, ja que permet incrementar la qualitat de l’experiència global del viatge. Els nostres allotjaments aporten aquest punt de descans i desconnexió necessaris per gaudir plenament de la nostra comarca i són claus perquè faciliten també tenir gent al territori que faci altres coses i que, per tant, donen joc a activitats, restauració i altres agents que ofereixen productes turístics».

Bages Turisme ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona per organitzar aquesta sessió en què l’espai del Vilar de la Duquessa, de Cardona, ha cedit les seves instal·lacions de manera desinteressada. Un espai que ha aprofitat la sessió per donar a conèixer la seva transformació i que té un projecte centrat en el turisme de congressos i en el turisme esportiu. En paral·lel, Manresa Turisme, Món Sant Benet i Cardona han presentat tot un seguit de descomptes que ofereixen als visitants des dels mateixos allotjaments.

Sobre Bages Turisme

Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic, representats per l’associació Bages Impuls. Aquest ens treballa amb el suport de la Diputació de Barcelona per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premissa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa.