Sallent revisa a la baixa la taxa de consum d’aigua per a usos agrícoles i ramaders

L’Ajuntament de Sallent ha aprovat una revisió de l’ordenança fiscal que regula la taxa de subministrament d’aigua al municipi que suposa una rebaixa del preu del consum per a usos agrícoles i ramaders. D’aquesta manera, el consistori dona resposta a una demanda del sector de la pagesia del municipi, que passarà a tenir una taxa específica i pagarà 1,35 euros per metre cúbic, en lloc dels 1,8 que pagava fins ara.

El consistori sallentí va aprovar per unanimitat en el darrer ple municipal la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per al consum d’aigua amb l’objectiu d’incorporar-hi un tram específic per a usos agrícoles i ramaders. El regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, Miquel Estruch, va explicar que la revisió arriba després de l’aprovació, el mes de març passat, d’una moció de suport a la pagesia, proposada pels republicans, on el consistori es comprometia «a defensar-la en el que fos possible», i d’una reunió mantinguda amb representants del sector en la qual «reclamaven una tarifa específica per a l’ús ramader i agrícola» diferenciada de la industrial.

Amb l’objectiu de donar resposta a les demandes, l’ordenança que regula el consum d’aigua a Sallent ha incorporat tres modificacions. D’una banda, es detalla l’ús industrial dels grans consumidors (actualment només hi ha una empresa al municipi que estigui dins aquest paràmetre) i, de l’altra, s’ajusten els trams de consum a l’ús industrial dels grans consumidors. Per últim, se segrega l’ús industrial incorporant el règim tarifari d’usos agrícoles i ramaders. En aquest sentit, Estruch va explicar que s’estableix «un nou preu» i es passarà dels 1,8 euros per metre cúbic de l’ús industrial als 1,35 per aquest sector.

La revisió de l’ordenança va comptar amb el suport de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sallent que es van mostrar favorables a la iniciativa per donar suport a la pagesia.

Canvis al servei de neteja

El darrer ple municipal també va aprovar d’adjudicació del contracte de serveis de neteja dels edificis, locals i dependències municipals de Sallent a l’empresa Innovació i Tècniques de conservació, S.A. per a un període de 2 anys amb un preu de contracte de 429.550 euros. El procediment de contractació del nou contracte de neteja s’ha realitzat a través d’un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

La regidoria d’Organització i Serveis Interns, Neus Solà, va defensar l’externalització del nou contracte del servei de neteja perquè l’Ajuntament «no disposa de la capacitat ni dels recursos humans per a la gestió pròpia del servei». L’adjudicació es va aprovar amb els vots favorables d’ERC, l’abstenció de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet i el PSC, i el vot en contra de Fem Poble.

El consistori també va informar durant la sessió plenària de quin ha estat el Període Mitjà de Pagament (PMP) de l’Ajuntament de Sallent en el primer trimestre de l’any 2024. En aquest sentit, durant els primers tres mesos de l’any, la mitjana ha estat de 24,17 dies.

1,2 milions de romanent per la nova residència

L’Ajuntament de Sallent ha tancat la liquidació del pressupost del 2023 amb un romanent de tresoreria de gairebé 4 milions d’euros, amb un estalvi net d’1,8. En aquest sentit, l’equip de govern ha informat que 1,2 milions d’aquest romanent es destinaran al finançament de la residència de gent gran que s’està construint al municipi.

El nou equipament, que tindrà capacitat per acollir 90 persones a la residència i 30 al centre de dia, es troba en plena construcció i es preveu que estigui enllestit l’estiu del 2025. El futur edifici, situat als terrenys de l’antiga Fàbrica Vella, a la llera est del riu Llobregat, constarà de quatre plantes, amb un espai exterior propi, i una de soterrada. El projecte té un pressupost total de 8,5 milions d’euros.