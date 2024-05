Usuaris de l’R4 lamenten tenir la meitat dels trens per l’avaria de Rodalies

"Dos trens per hora és insuficient, sobretot tenint en compte que molt sovint arriben tard". Així ho expressa Francisco Martínez, un dels usuaris habituals de la línia R4 de Rodalies que, des d'aquest dimarts, només ofereix la meitat del servei habitual, amb dos trens per hora i sentit en el tram nord, de Manresa a l'Hospitalet de Llobregat. Renfe confirma que l'afectació es mantindrà fins que es resolgui l'avaria estructural provocada pel robatori de coure a Montcada el diumenge, mentre que els usuaris lamenten haver de sumar la pèrdua de freqüència dels trens a les incidències que ja pateixen cada dia.

Martínez explica a aquest diari que cada dia agafa el tren des de Sabadell per venir a estudiar a la UPC de Manresa i que els retards són continus. "Avui he estat 45 minuts esperant que arribés el tren", lamenta l'estudiant, que assegura que perd una gran quantitat de temps en els desplaçaments en transport públic. De fet, diu que la reducció de la freqüència de trens es nota poc pel fet que "és normal que arribin a l'hora que no toca". Tanmateix, tem que aquesta darrera incidència compliqui més el seu dia a dia. "És força desesperant perquè no saps si arribaràs puntual o no", lamenta.

Un altre cas és el de Lorena López, que fa poc que és usuària de l'R4 perquè s'acaba de traslladar a viure a Manresa des d'Hondures. Tot i això, ja va viure una primera incidència a la línia quan el passat diumenge es va trobar que no podia tornar des de Barcelona a causa de l'avaria. "Em van dir que no hi havia trens que tornessin cap a Manresa i vaig haver d'agafar els Ferrocarrils", explica López, que afegeix que es va sentir força desorientada perquè ningú la va informar sobre quin era el motiu de la incidència. Aquest dimarts havia de tornar a agafar el tren per anar cap a Terrassa i va venir amb antelació per "si de cas hagués d'agafar un altre cop els Ferrocarrils".

Per a molts usuaris, però, el trajecte de Ferrocarrils no s'ajusta a la seva ruta. Per exemple, Tamara Pinillos, una de les usuàries, comentava que diversos cops a la setmana s'ha de desplaçar a Terrassa per feina i la via més ràpida per fer-ho és l'R4, "sempre que no hi hagi retards". Pinillos assegurava que viu amb "molta impotència" el fet que ara redueixin les freqüències dels trens. "És un servei que utilitzem sobretot les persones treballadores i els estudiants i no pot ser que en el nostre dia a dia suposi més una preocupació que no pas una facilitat".

Augmenten els usuaris a Ferrocarrils

Malgrat que per a molts no és una alternativa, FGC acumula des de dilluns una pujada de passatgers per l'absorció de persones procedents de Rodalies. Segons ha precisat l'operadora, en les hores punta (8.30 a 9.30 hores) d'aquest dimarts hi va haver una crescuda del 2,6%, sense produir-se "aglomeracions ni cues destacables". El dilluns es va incrementar un 5%, mentre que a la línia de Llobregat-Anoia va ser d'un 2%.

El Departament de Territori manté el reforç d'aquest servei amb el perllongament de l’hora punta a la línia del Vallès més enllà del seu horari habitual, amb un tren cada 5 minuts per Terrassa i Sabadell i un cada 2,5 minuts per Sant Cugat. També l'increment per a la circulació de combois a la tarda. D'altra banda, entre Barcelona i Martorell s'ha doblat l'oferta.

