Santpedor congela un any les llicències al sector de la Serreta per ordenar el sector

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat la suspensió durant un any de les tramitacions i llicències en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística Oest, conegut popularment com la Serreta. És l’àrea que comprèn els terrenys que hi ha per sobre la carretera BV-4511 sortint en direcció Callús i per sota del carrer Joan XXIII, limitat a l’est pels carrers Mossèn Jacint Verdaguer, Prat de la Riba i a l’oest pel camí de la Serreta, ja en el límit del sòl urbà. La mesura es va debatre com a punt sobrevingut en el ple municipal i va rebre el suport unànime de tots els grups.

El punt de partida d’aquesta decisió, segons han concretat fonts del govern santpedorenc, és que l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat el 2013, preveu un creixement en nombre d’habitants «desproporcionat». En l’àmbit d’aquest polígon residencial, segons concreten, «recull les determinacions d’un antic pla parcial de l’any 2011, amb una ordenació impròpia i una tipologia d’habitatges amb un fort impacte paisatgístic».

Segons les mateixes fonts, la suspensió de llicències aprovada té com a finalitat modificar el planejament urbanístic «per tal d’establir una ordenació que millori la integració de les noves edificacions i dels sistemes urbanístics, que respecti la sostenibilitat i els valors paisatgístics del municipi, i que adopti unes estratègies de gestió que garanteixin el desenvolupament de l’àmbit». Alhora, asseguren, la nova ordenació permetrà un 40% d’habitatge de protecció pública, «molt superior al previst en l’ordenació vigent que és d’un 20%, amb un 10% addicional a determinar».

Expedient a la gestora de la residència Cal Jorba

En el mateix ple municipal es va aprovar el dictamen sobre incoació de procediment d’incompliment contractual a la concessionària L’Onada del servei públic de residència i servei de dia de la residència municipal Cal Jorba. El dictamen s’aprovava, segons han explicat fonts del govern municipal, després d’haver-se detectat «incompliments contractuals per imports corresponents a serveis que no s’ajusten als aprovats i a serveis no autoritzats».

L’informe tècnic esgrimit pel consistori exposa que hi ha «una manca de criteri objectiu i requisits tècnics per tal de determinar si una persona ocupa una plaça municipal o privada i que la concessionària aplica preus, tant de servei de residència com de servei de centre de dia, que no corresponen a les ordenances fiscals vigents, corresponents a l’Ordenança fiscal número 7 que regula el preu públic del servei de Residència assistida i centre de dia per a gent gran Can Jorba».

Aquest dictamen es va aprovar amb 9 vots a favor d’ERC, SxS i CUP-Amunt i 4 en contra del SEAM.