Les Enramades de Sallent consoliden la participació de les escoles i mantenen els 17 espais engalanats

Veïns i veïnes ultimen aquests dies tots els detalls de les Enramades de Sallent que, durant cinc dies, del 30 de maig al 3 de juny, guarniran carrers i places per celebrar la festa més representativa del patrimoni cultural del municipi bagenc. Dijous vinent, coincidint amb la diada de Corpus, es donarà el tret de sortida a unes Enramades que mantenen els 17 espais guarnits de l’any passat i consoliden la participació de les escoles del poble. Enguany, a més, torna la representació del Retaule dels embotits, a càrrec de la societat coral Nova Harmonia, que celebra 100 anys d’història.

Els locals que utilitzen com a tallers els enramadors de Sallent treballen aquests dies a contrarellotge per tenir a punt tots els elements que, a partir de dijous vinent, decoraran els carrers i places que participen en la festa de les Enramades. Com l’any passat, hi haurà un total de 17 espais guarnits, dos dels quals van a càrrec de les escoles Vedruna i Torres Amat, que durant el curs han anat treballant els elements decoratius. La representant dels Amics de les Enramades de Sallent, Mari Calvo, destaca la satisfacció de l’entitat per la participació de les escoles i explica que «els nens ja s’ho han agafat com una activitat més del curs i això és el que buscàvem per donar continuïtat a la festa».

Cent anys de la coral

Un altre dels aspectes destacats d’aquesta edició és la celebració del centenari de la societat coral Nova Harmonia, que s’encarrega de guarnir l’espai dedicat als Embotits, a la plaça Sant Bernat. A més, enguany recupera la representació del Retaule dels Embotits, una versió lliure de la llegenda sallentina, estrenada el 2009, que narra la història de com es van embotir sacs amb palla en forma de ninots per defensar-se de les tropes estrangeres quan Sallent era una població emmurallada. Es podrà veure dissabte, a 2/4 de 9 del vespre, a la Fàbrica Vella.

Els participants fa mesos que treballen en la confecció de les Enramades / Amics de les Enramades

Del Far West al Pol Nord

Les Enramades d’aquest any comptaran «amb temes molt variats» i faran viatjar als visitants a indrets com Portugal, el Far West, Aitona o el Pol Nord. El mar serà una temàtica recurrent i s’hi podran veure bolets, una fàbrica de xocolata i un espai inspirat en l’art contemporani de la icònica artista japonesa Yayoi Kusama. Com és habitual, hi haurà lloc per a la reivindicació amb l’enramada autogestionada de l’Ateneu Popular Rocaus, a la plaça Joan Vilaseca, que en aquesta ocasió reclamarà el tren comarcal.

Com en les darreres edicions, els organitzadors volen que els balcons, que van animar la festa durant la pandèmia, formin part de les Enramades. Per aquest motiu, animen a tot el veïnat a guarnir els balcons, finestres, portes o entrades perquè les Enramades arribin a tots els racons de la vila.

Les Enramades de Sallent es podran visitar del 30 de maig al 3 de juny / Amics de les Enramades

Una cinquantena d'actes paral·leles

Durant els cinc dies de festa, Sallent s’omplirà de tota mena de mostres de cultura popular, tallers infantils i familiars, balls, concerts, espectacles, activitats esportives o visites turístiques. La programació consta d’una cinquantena d’activitats entre les quals destaquen les diferents propostes musicals amb l’Orquestra Selvatana, la banda tribut els 80 Principals, els Amics de Manel, la Nit del Canet o la mítica banda de pop espanyol Los Diablos. El seguici festiu d’Enramades de diumenge al matí, protagonitzat pels Gegants i Nans de Sallent, l’esbart, els trabucaires, els bastoners i l’escola de música, comptarà aquest any amb els Gegants i Grallers de la Vila de Gràcia com a colla convidada.

Les Enramades de Sallent són una festa i tradició molt arrelada al municipi que consisteix en l’engalanament dels carrers de la Vila durant la festivitat de Corpus. Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional, és la més representativa del patrimoni cultural de Sallent i el seu origen es remunta a l’època medieval.