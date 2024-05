Sant Fruitós proclama els cinc projectes que executarà del pressupost participatiu

Sant Fruitós de Bages ha tancat el pressupost participatiu d’enguany amb la participació de més de 500 persones. Una edició, la quarta, en què se n’ha reformulat el format «per tal que es poguessin executar propostes a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com al nucli», segons fonts del govern municipal.

Així, la proposta més votada al nucli del municipi i que, per tant, s'executarà, ha estat la instal·lació d'un espai de street workout (per fer exercicis físics), que ha rebut 152 vots. Les propostes de construcció d'una àrea d'autocaravanes i d'un parc d'agilitat per a mascotes han obtingut 136 i 126 vots, respectivament.

Es pavimentarà un passeig a la Rosaleda, s'il·luminarà un parc a Pineda, es realitzaran millores a l’accés a la zona esportiva de Torroella, i a les Brucardes disposaran d'una nova APP per gestionar viatges en vehicle privat

Al barri de la Rosaleda, els veïns han escollit pavimentar el passeig paral·lel a la carretera de Vic amb 101 vots, i en segona posició ha quedat la proposta d'instal·lar una tirolina a la zona del parc infantil (55 vots)

A Torroella de Baix es millorarà l'accés al camp de futbol del barri, una proposta que ha tingut el suport de 76 veïns davant la instal·lació d'una tirolina al parc (44 vots).

A la urbanització de Pineda de Bages s'ha apostat per a il·luminar la zona del parc del Poal ,amb un total de 62 vots, i ha quedat en segona posició la instal·lació d'un nou reductor de velocitat.

Finalment, a la urbanització de Les Brucardes un total de 36 veïns han apostat per la contractació d'una aplicació per a telèfons mòbil que els faciliti la gestió de viatges amb vehicle privat des de la urbanització. La proposta d'instal·lació d'un reductor de velocitat a la urbanització ha quedat en segona posició amb un total de 18 vots.

Un total de 511 persones han participat en aquesta quarta edició del pressupost participatiu de Sant Fruitós de Bages i han pogut escollir entre 1 i 2 actuacions.