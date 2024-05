El Patronat de Montserrat obre la convocatòria del concurs fotogràfic

El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha obert la convocatòria del concurs fotogràfic, un certamen que s’ha consolidat plenament, com ho constata el fet que s’apropa a les dues dècades de celebració (la d’enguany és la dinovena edició) i que en la darrera es van presentar un total de 160 treballs.

El concurs s’estableix en dues categories. D’una banda, la general, que busca captar i incidir en els aspectes de paisatge, muntanya i natura. De l’altra, l’anomenada racons de Montserrat, en la qual el fotògraf ha de capturar i identificar aquells indrets, llocs, racons, paratges i punts singulars dels municipis de l’entorn de Montserrat: El Bruc, Collbató, Marganell, Monistrol i Montserrat.

Una de les fotos presentades en les últimes edicions del concurs / ARXIU/PATRONAT DE MONTSERRAT

Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit professional o aficionat. Els candidats hauran de presentar les seves fotografies abans del dia 15 de setembre de 2024.

Pel que fa a les dotacions, en la categoria general és de 500 euros per a la fotografia guanyadora; 250 per a la segona i 150 per a la tercera. En la de racons de Montserrat, els premis són de 300 euros, 200 i 100, respectivament. La comunicació del veredicte del jurat es farà pública el 31 d'octubre.

L’esperit del concurs és el de destacar fotogràficament els valors del parc natural de la Muntanya de Montserrat en qualsevol dels seus aspectes (flora, fauna, monuments, cultura, natura, territori i paisatge).