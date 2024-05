El PSC de Castellbell demana una tarifació social per a l’escola bressol

El grup municipal del PSC a Castellbell i el Vilar (que és a l’oposició a l’Ajuntament) ha anunciat que ha presentat al·legacions a l’acord pres per l’equip de govern (Sumem per Castellbell i el Vilar - Acord Municipal) de modificació de la taxa de l’escola bressol.

Entre els arguments, exposa que hi ha «manca d’estudis per a determinar la quantia de la taxa», d’una taxa que, subratllen, amb ells al govern van mantenir congelada des de l’any 2014. En aquest sentit, el PSC argumenta que aquesta congelació venia donada «per la gran rellevància d’un servei basat en la rendibilitat social».

El grup socialista sosté que, «ara, l’equip de govern proposa una modificació sense un acurat i profund estudi de la realitat social del municipi. Un clar símptoma d’imprevisió, improvisació i sobretot manca de sensibilitat social». Argumenta, també, que hi ha «contradicció» amb la normativa actual d’educació «i els seus principis bàsics.

L’atenció als infants en la primera etapa de vida (0-3 anys) es considera fonamental de cara al seu futur desenvolupament, de manera que qualsevol modificació en els costos pot impossibilitar l’accés a aquest servei». Segons detalla, la proposta de l’equip de govern «suposa, per un servei complert d’escola i menjador, 335 euros al mes».

Els socialistes de Castellbell proposen l’establiment d’una tarifació social, tenint en compte els ingressos de les unitats familiars, mitjançant trams de renda. En aquest sentit, el PSC manifesta a través d’un comunicat que ha fet públic que «el cost no pot ser una barrera infranquejable per una gran part de les famílies del nostre poble. No estem d’acord en trencar una política social que ha donat molt bons resultats i que ara Sumem vol tirar per terra». I hi afegeix que «l’educació infantil és un element essencial de socialització, i d’aquí que sigui adient la proposta de retorn social i que la modificació tingui en compte els recursos familiars».