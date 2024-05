La biblioteca de Sant Vicenç obre fins a mitjanit per al període d’exàmens

Fins al pròxim 27 de juny, la biblioteca Salvador Vives Casajuana de Sant Vicenç de Castellet estarà oberta també de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit, de dilluns a dijous, repetint així l’experiència que es va provar el febrer passat i que va tenir molt bona resposta. La iniciativa pretén oferir la instal·lació com a espai d’estudi en període d’exàmens. Es tracta d’una idea impulsada per les regidories de Cultura i Joventut de l’Ajuntament, que permetrà als estudiants tenir la possibilitat de disposar d’aquest equipament en horari nocturn per donar-los facilitats per poder preparar els exàmens. L’equipament municipal disposa de connexió wifi i està condicionat per a les necessitats d’estudi i treball dels alumnes.

Per fer ús d’aquest nou servei, les persones interessades (de com a mínim 16 anys) hauran de fer una reserva de l’equipament i per accedir a la biblioteca caldrà que s’identifiquin prèviament amb els carnets d’estudiant o de la biblioteca o bé amb el DNI.