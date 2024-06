Sant Vicenç reforça la recollida directa de paper i cartró als comerços

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet aplicarà dues mesures noves en les pròximes setmanes en la recollida selectiva, amb l’objectiu de millorar el percentatge de reciclatge de paper i cartró. D’una banda, a partir de 15 de juny el servei per a la recollida d’aquesta fracció en l’àmbit comercial passarà a ser els dijous i serà directament el Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus qui se’n farà càrrec. Però, a més, aquells establiments que generin més volum, també disposaran d’un segon dia, el dilluns, per deixar aquest residu al carrer.

L’últim dimecres de recollida de paper i cartró comercial serà el 12 de juny, i a partir de la setmana del 17 de juny començarà el nou model de recollida. Així doncs, els comerços hauran de deixar el cartró ben plegat al carrer abans de les 14 hores, ja que la recollida es farà entre les 14 i les 22 hores. La recollida del vidre als establiments adherits se seguirà fent el dimecres.

D’aquesta manera, segons ha explicat la regidora de Medi Ambient, Eulàlia Sardà, «la recollida serà molt més personalitzada i tindrà en compte les necessitats específiques de cadascun dels establiments comercials».

Per tal de donar a conèixer aquest nou sistema, aquests dies l’Ajuntament està realitzant un seguit de visites presencials a les botigues per part d’una informadora ambiental. Igualment, també s’està repartint una carta informativa i un targetó amb les dades essencials del nou model.

Nous contenidors de paper i cartró

D’altra banda, durant el mes de juny també s’efectuarà una renovació dels contenidors actuals de paper i cartró (de càrrega superior, amb ploma) per uns de nous de càrrega posterior (com els d’envasos, però en aquest cas amb la tapa blava).

Eulàlia Sardà destaca que «aquests canvis suposaran un increment de recollida de paper i cartró i, per tant, una millora en els índexs de recollida selectiva, a part d’una millora en el paisatge urbà». I hi afegeix que «aquestes actuacions persegueixen l’objectiu de tendir cap a un municipi més sostenible i respectuós amb el medi ambient, un compromís que tenim molt clar des del govern municipal».