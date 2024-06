Persecució a Sant Vicenç per detenir l’autor del robatori d’un cotxe

L’artèria principal de Sant Vicenç de Castellet, l’avinguda del Secretari Canal, ha estat escenari aquest dissabte al matí d’una persecució policial entre un conductor que la nit abans va robar el vehicle que duia, un Jeep, i una patrulla de la Policia Local.

Aquest dissabte al migdia la Policia Local ha localitzat el vehicle en qüestió circulant per Sant Vicenç mateix. Ha començat a circular a gran velocitat, saltant-se semàfors i envaint el carril contrari, motiu pel qual els agents l'han intentat interceptar a l’avinguda creuant el vehicle al mig de l'avinguda.

Quan els agents han baixat del cotxe patrulla per identificar i detenir el conductor, aquest ha accelerat de cop i volta, ha picat contra el vehicle policial i ha fugit a gran velocitat. La policia li ha anat al darrere, també a tota velocitat. L’ha seguit fins que a la sortida a la C-55, el Jeep ha frenat bruscament i hi ha hagut una col·lisió amb la patrulla, que no ha pogut continuar la persecució.

El conductor, però, ha estat detingut poc després pels Mossos d’Esquadra. Es tracta d’un veí del Pont de Vilomara. Un agent de la Policia Local de Sant Vicenç ha resultat ferit lleu.