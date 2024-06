Santpedor tanca aquest dilluns una concorreguda festa major, que ha comptat amb una seixantena d'activitats

Santpedor posarà aquest dilluns el punt i final a cinc dies de festa major que, tot i la pluja que ha fet la guitza en algun moment, ha omplert d'activitat i de públic amb les més de seixanta propostes de què constava el programa d'enguany. Avui es cremaran els últims cartutxos amb animació infantil, una festa aquàtica a la piscina, havaneres i rom cremat.

L’arrencada va començar amb força el dia 6, amb el pregó institucional de la infermera del CAP de Santpedor des de 2011 i investigadora de la Unitat de Recerca i Innovació de l’ICS Catalunya Central-IDIAPJGol, Berta Casanovas-Pallàs. Una professional molt estimada al poble que va omplir la plaça Gran U d’Octubre d’aplaudiments amb un públic que va acabar dempeus. La festa continuava amb la XI Empartxada a la plaça Catalunya, que va incloure una botifarrada, l’empartxafoc amb l’actuació dels Bous de Foc, la batucada dels Batukad’or i el concert amb Mitjanit. L’endemà a la tarda, els consellers i conselleres del Consell dels Infants van fer el seu pregó particular, que va seguir amb l’animació infantil de la Colla Pirata, amb pilotes de colors volant i fent danses conjuntament.

Mentrestant, als carrers del costat de la plaça les penyes ja s'esperaven per donar el tret de sortida a un dels actes centrals de la festa, amb la flashmob, els Castellers de Santpedor, les bastoneres del Putxot, la colla gegantera i els Bous de Foc. En alguns casos, l'entrada de penyes va comptar amb els gegants que s’han construït, i va incloure un homenatge al santpedorenc Ferran Gallart Salas, per part de la seva penya F.F. i la seva família, amb i un pilar de dol dels Castellers de Santpedor. Una pancarta amb la imatge del Ferran ha quedat penjada tots dies al balcó de l’Ajuntament vell.

Èxit de la Zona Jove

A més, enguany hi havia com a novetat un espai per a joves de 12 a 16 anys. Es tracta de la Zona Jove a l’exterior de Cal Clarassó, que ha comptat amb diverses activitats com el micro obert, una mostra d’esports, jocs de taula, i una mostra d’entitats. Altres activitats que també han tingut molt bona rebuda han estat l’espectacle de circ d’acrobàcies aèries ‘Dispers’, de la companyia Tarannà; el concert de l’Orquestra Maravella i la de Blanes, o la festa Holy de colors.

El regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas, valorava positivament el transcurs de la festa major fins aquest diumenge, tant per la seva participació com per la diversitat dels actes, i agraïa la col·laboració d’associacions i entitats. Per la seva banda, Agustí Comas, ha celebrat enguany la seva primera Festa Major com a alcalde després d'haver-la viscut durant anys com a regidor: "Són dies intensos que es viuen amb molta alegria i posant-hi molts esforços i dedicació perquè tot surti bé en una de les festes més esperades de l'any".

Tot plegat, ha donat lloc a un cap de setmana llarg de festa i concerts, dijous amb Mitjanit, divendres amb DJ Boîte Lennon, Xaranga Tsunami i DJ Gami; dissabte amb l’orquestra Maravella, DJ Arzzett i Les que Faltaband i DJ Enka; i diumenge amb Orquestra Blanes, Xaranga Tsunami, Anaïs Vila, 4 Cat, i la Tropical.