El carabassó serà el protagonista del Mercat de la Terra de Sant Fruitós, dissabte

Sant Fruitós de Bages celebrarà aquest dissabte, 15 de juny, la segona edició del Mercat de la Terra, que en aquesta ocasió tindrà com a producte central el carabassó. Es farà de 10 del matí a les 2 del migdia sota el Cobert de la Màquina del Batre.

La matinal començarà a les 10 amb un esmorzar de forquilla en què s'oferirà una truita de carabassó, amb carabassons ecològics de La Tomakera i amb ous de Kins ous! A les 12 del migdia, els infants i les famílies que ho desitgin podran participar en un taller on aprendran a construir un caragol, el símbol del moviment slow food, mentre coneixen les característiques d'aquesta iniciativa mundial. I a partir de 2/4 d'1 del migdia el DJ Max Töwel amenitzarà l'hora del vermut, per posar punt final a la festa.

El Mercat de la Terra de Sant Fruitós de Bages se celebra, des del maig passat, el tercer dissabte de cada mes amb una àmplia oferta de parades de productes de proximitat, que respecten el medi ambient i el treball dels productors i amb preus justos, tant per a qui compra com per a qui ven.