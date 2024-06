La Festa Major Infantil de Sant Joan celebra 35 anys amb un programa ple de novetats

Sant Joan de Vilatorrada es prepara per celebrar a partir de divendres i fins diumenge tres dies de Festa Major Infantil, prèvia a la d’adults, i ho farà a l’engròs coincidint amb el seu 35è aniversari. Com a entitat organitzadora, El Sidral ha dissenyat un programa ampliat i renovat, que porta per nom «Mai deixis d’explorar», i que inclourà música, foc, molt confeti, i un ampli ventall de jocs per substituir les tradicionals activitats d’aigua que, com l’any passat, s’aparquen pel context de sequera. Tampoc hi faltaran els personatges de la Sant Joan City, i hi ha reservades algunes sorpreses per commemorar l’aniversari.

La festa arrencarà divendres, 14 de juny, amb una primera novetat a la cercavila de colors de les 6 de la tarda. I és que enguany, recuperarà la sortida des de tres punts diferents, i aquesta vegada per grups d’edat. Els més petits, fins a 6 anys, començaran a la cruïlla entre l’avinguda Montserrat i el carrer de les Alzines; els de 7 a 9 anys sortiran del carrer Torrent, davant de l’ambulatori; i els d’entre 10 i 12 anys, de la cruïlla del carrer Manresa i el carrer Ample. En cada cas, la sortida s’acompanyarà d’una activitat sorpresa d’acord amb cada grup d’edat, i amb l’animació de l’Aula de Teatre de Carrer. Després de fer un petit recorregut, s’ajuntaran a la confluència entre el carrer Major i l’avinguda Montserrat, on els tres seguicis seran rebuts amb un espectacle i pels personatges de la festa: en Kiku, en Sendu, el Jou Missatges, el Poli, la Superiaia i el Superpet. També hi haurà l’animació dels tabalers i grallers Reis del So, i de la xaranga Buidant la Bota, d’Artés.

El recorregut final de divendres fins a la plaça Major, on es procedirà a la tradicional pluja de confeti més carregada que mai perquè s’ha ampliat la maquinària, també inclourà, com l’any passat, un «tram tranquil» en què es reduirà el soroll i la música pensant en les persones amb sensibilitat acústica.

Després d’un sopar a la fresca, la festa de divendres s’acabarà amb un ball disco a Cal Gallifa, que enguany potenciarà la separació d’espais entre petits i grans (fins a primer de primària i de segon a sisè), amb música i monitoratge específics per a cadascun.

Els actes centrals arribaran dissabte en què, per segon any es prescindirà de la merengada i la ruixada per no gastar aigua en l’actual context de sequera. Aquesta vegada però, i com a novetat, es proposaran activitats alternatives, i a mesura que es vagin realitzant, cada infant n’haurà de deixar constància segellant un passaport que servirà d’entrada simbòlica al correfoc posterior. Un túnel d’aire, inflables, un joc d’obstacles, o una pluja de bombolles de sabó, són algunes de les propostes de «la gran festassa alternativa», que omplirà la tarda de dissabte, i que acabarà amb un bateig de foc i que, després de sopar, tindrà continuïtat amb el correfoc des del Parc Catalunya.

Els espectacles d’inici i cloenda també arribaran enguany del tot renovats i amb sorpreses, sota la direcció artística d’un dels personatges de la festa interpretat per Jordi Pesarrodona.

Els darrers actes, diumenge, es concentraran durant el matí, amb tallers i activitats al Parc Catalunya, amb minijocs en família davant de Cal Gallifa, i amb l’espectacle de cloenda, a 2/4 d’1 al Parc Catalunya. És aquí on El Sidral es reserva una última novetat «que serà molt important de cara al futur de la festa», assegura un dels seus membres, Miquel Riera, però que no es desvetllarà fins al mateix moment.

Prèviament, aquest dimarts i dimecres, la Festa Major Infantil visita les tres escoles i les dues llars d’infants del poble amb presència de tots els personatges i enguany amb la recuperació de la coreografia pròpia de Sant Joan City, ideada per Fitness Fenoy.

