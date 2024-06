El Geoparc de la Catalunya Central se sotmetrà aquesta setmana a la revàlida de la Unesco

Dos avaluadors de la Unesco seran aquesta setmana al Geoparc de la Catalunya Central per sotmetre’l a la revàlida que ha de passar cada quatre anys per formar part de la xarxa de Geoparcs Mundials d’aquest organisme. Els avaluadors, la irlandesa Kirstin Lemon i l’italià Giuseppe Ottria, arribaran el pròxim dijous, 13 de juny, i faran estada al territori fins al proper dilluns 17. Durant aquests dies, visitaran diferents espais i revisaran que s’hagin portat a terme les recomanacions que es van fer durant la darrera revàlida.

El Geoparc de la Catalunya Central és el primer de Catalunya que va ser integrat a la xarxa de Geoparcs mundials de la Unesco, l’any 2015, i periòdicament ha de passar una revàlida per confirmar que continua sent mereixedor de la designació. La darrera va tenir lloc l’any 2021, fa només tres anys, ja que s’havia de fer el 2020 i es va endarrerir per la pandèmia.

El president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, explica que “afrontem la revàlida conscients de les recomanacions fetes en la darrera avaluació i amb la motivació de posar en valor no sols un territori tan singular a nivell geològic com el nostre, sinó també tots els projectes que des del 2021 s’han anat treballant i que han d’impulsar i posicionar el Geoparc de la Catalunya Central com l’eina de desenvolupament social i econòmic que volem per al territori”. En aquest sentit, Mata agraeix “al director científic, tècnics, municipis patrons, representants del consell científic i consell comarcals del Bages, el Moianès i el Baix Llobregat la seva implicació, col·laboració i coordinació per enfortir, difondre, projectar i posicionar el Geoparc”.

Els avaluadors arribaran dijous al migdia i es dirigiran directament cap a Montserrat, on mantindran trobades amb representants del Geoparc i de la comunitat de monjos del monestir. L’endemà visitaran el centre d’interpretació del Geoparc situat a l’estació superior del Funicular de Sant Joan, on es reuniran amb responsables de FGC i del parc natural de la muntanya. També mantindran una trobada amb professionals del Camp d’Aprenentatge del Bages per conèixer les propostes educatives que tenen a veure amb el Geoparc.

A la tarda, es dirigiran fins a les tines de la Vall del Flequer, on es trobaran amb membres del cos d’Agents Rurals i del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i faran una activitat d’enoturisme que vincula la geologia amb la tradició vitivinícola del territori i el patrimoni de pedra seca. També mantindran una trobada amb investigadors de la Universitat de Barcelona que estudien com les roques poden contribuir a mitigar el canvi climàtic i visitaran la biblioteca de Navarcles per conèixer el funcionament del programa de Punts d’Informació Turística del Geoparc.

El programa de dissabte començarà a la comarca del Moianès, on visitaran el centre d’art contemporani CACIS de Calders, les Coves del Toll i el municipi de L’Estany. Al migdia faran una caminada per Artés utilitzant la webapp del Geoparc i a la tarda aniran a Cardona per visitar la Muntanya de Sal. Al vespre tindrà lloc un sopar amb representants institucionals del Geoparc i del govern de Catalunya, així com altres agents del territori.

L’últim dia de visites serà diumenge, amb parades a les Tines dels Manxons de Callús per veure la senyalització de la Ruta de la Sal que uneix Cardona amb Manresa, a Súria per visitar el nou Museu de la Mineria i el Pou El Salí, a Manresa per fer un recorregut guiat per la ciutat, i a Sallent per veure el centre de visitants del Geoparc.