Paradores invertirà 3 milions en obres de millora de les seves instal·lacions a Cardona

Paradores de Turismo invertirà enguany 3 milions euros en obres de transformació i modernització del Parador de Cardona. Així ho ha anunciat aquest dilluns la presidenta de l'ens i exministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una trobada amb l'alcalde de la localitat bagenca, Ferran Estruch, arran d'una visita conjunta a les instal·lacions de Cardona.

Els treballs de remodelació començaran l’1 de juliol, i tindran una durada de vuit mesos, fins al febrer del 2025. Les intervencions es concentraran al mateix Parador, que romandrà tancat mentre durin les obres, sense que tinguin cap afectació a la resta del castell, de manera que tant la col·legiata, com el pati d’armes, el claustre gòtic i la torre de la Minyona, continuaran oberts amb normalitat.

La primera actuació de les noves obres se centrarà en la reforma integral de les cobertes, amb una inversió de gairebé un milió d’euros, així com la fusteria exterior de l’edifici per millorar l’aïllament tèrmic i millorar així l’eficiència energètica de l’edifici. També es millorarà l’enllumenat i les façanes. A l’interior, s’instal·laran dos nous ascensors i es millorarà tota la xarxa de connexió Wi-Fi i de seguretat amb la posada en marxa d’un nou sistema de videovigilància, així com un nou projecte de redecoració per dotar a les habitacions i zones comunes d’un nou estil d’acord amb les demandes actuals.

L’alcalde, Ferran Estruch, va aprofitar la visita per traslladar a la presidenta de Paradores la necessitat de treballar coordinadament en referència al Castell de Cardona –i les diverses titularitats que ostenta- i es va acordar de recuperar una comissió de treball entre l’Ajuntament de Cardona, la Generalitat de Catalunya i Paradores.