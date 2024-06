Sant Fruitós organitza una caminada, diumenge, per donar a conèixer la zona dels Tres Salts

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat per al pròxim diumenge, 16 de juny, una caminada a la zona dels Tres Salts, dins el cicle de sortides que s'impulsen des del consistori per donar a conèixer el patrimoni natural que hi ha al municipi i els voltants.

En aquest cas, l'espai es troba a l'entorn el riu Llobregat. Es tracta de tres indrets on abunda la roca, de manera que és possible el pas a peu pel riu. El primer d'ells és conegut com el Pas dels Matxos, que antigament comunicava a peu el terme de Talamanca i la riera de Mura amb Manresa i Viladordis. La presència de roques salva el desnivell del riu provocant tres salts d'aigua, que creen diverses basses.

La sortida de diumenge consistirà en una caminada fins a l'indret, sortint des de Sant Benet de Bages a les 9 del matí. Per participar-hi cal inscriure's prèviament a sfb.turisme@santfruitos.cat.