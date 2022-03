Derrota del Baxi Manresa a la pista del València Basket per 90-85 en un partit en que tot i perdre, els manresans han demostrat perquè es troben a la part alta de la classificació. L'equip taronja, entrenat per Joan Peñarroya, ha hagut de suar per tombar el combinat bagenc, amb uns Bako i Valtonen encara amb poc ritme i amb problemes de faltes en el joc interior.

Chima Moneke ha estat el protagonista dels dos primers quarts. Amb 19 punts, el nigerià ha evitat que els locals s'escapessin en més d'una ocasió en el marcador. I és que després d'uns 7 primers minuts molt igualats (15-15), el València ha posat una marxa més i ha anat protagonitzant parcials favorables per distanciar-se. Cada vegada, però, ha aparegut Moneke, i també Francisco, que han ajudat a deixar l'electrònic en un interessant 50-46 a la mitja part. En la represa, la intensitat defensiva dels homes de Pedro Martínez els ha permès continuar dins del partit i fins i tot posar-se per davant. Primer en el tercer quart i també en el quart, amb dos tirs lliures de Dani Pérez que han fet pujar el 71-72 en l'electrònic (a falta de 6.50 pel final). Amb Maye eliminat per faltes personals i amb Bako encara tocat, Rivero s'ha fet fort dins la pintura per impulsar el València cap a la victòria. Tria el millor jugador del València - Baxi Ismael Bako 0

