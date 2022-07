Brancou Badio formarà part del BAXI Manresa els propers 2 cursos. Després d'arribar al Baxi Manresa procedent del Fraport Skyliners alemany, va reforçar l'equip el final de la darrera temporada. La seva bona feina, la joventut i la projecció han convençut els tècnics de l'equip. S'ha desvinculat del club alemany per seguir a Manresa.

El Hadji Omar Brancou Badio (nascut a Rufisque, Senegal, el 17 de febrer del 1999), ja no és un desconegut per a l'afició manresana. "Papi" Badio va disputar amb el Baxi Manresa els 2 darrers partits de lliga regular i el play-off davant el Real Madrid. En els 2 primers va anotar 7 i 11 punts, respectivament. Badio és un jugador jove, que amb 15 anys marxava de Senegal per anar a la Canarias Basketball Academy. Allà va ser vist i fitxat pel Barça, on va passar-hi dues temporades, debutant a la Lliga Endesa. Es tracta d'un escorta molt treballador, atlètic i força alt per la posició que ocupa. Té bona definició de cara a cistella, i pot jugar tant d'escorta com de base.

Analitzava el fitxatge de Brancou Badio Xevi Pujol, director esportiu del Baxi Manresa, dient que «és un jugador que coneixem i ens coneix; està en procés d'acabar de madurar en quant a coneixement del joc i presa de decisions; té un potencial físic i atlètic que ens va molt bé per a aquestes posicions; ha demostrat que treballa bé i té bona mentalitat, i esperem ajudar a que segueixi fent passes endavant».

Trajectòria de Brancou Badio

2018-2019 - CB La Matanza (Canarias Basketball Academy)

2019-2021 - Barça

2021-2022 - Fraport Skyliners

2022 - BAXI Manresa