L'exjugador del Baxi Manresa Justin Hamilton ha reaparegut aquest dimecres al matí a la lliga xinesa després d'haver deixat plantat el club bagenc el passat mes d'octubre. Hamilton ha anotat 4 punts i ha capturat 6 rebots en 16 minuts en la victòria del seu equip, els Guangdong Southern Tigers, a la pista dels Liaoning Flying Leopard per 85-99 en partit de la tretzena jornada de la competició.

Hamilton, de 32 anys, que les cinc últimes temporades ja havia actual a la lliga del país oriental, en concret als Beijing Ducks, va ser el fitxatge estrella de l'estiu del Baxi Manresa. El club bagenc va haver de pagar 60.000 euros al València per aconseguir els seus drets a l'ACB. A l'hora de la veritat, el jugador californià va comunicar de manera unilateral que no s'havia adaptat a la seva nova situació i va demanar l'alliberament del contracte.

Fins al fitxatge de diumenge del lituà Martinas Geben, el Baxi no li havia trobat substitut per actuar en la posició de cinc, tot i que Hamilton era clau per l'esquema previst per Pedro Martínez, ja que podia combinar les posicions de quatre i de cinc. Els manresans, després de la sortida de Hamilton, també van tallar un dels altres cincs de la plantilla, Marcus Lee, que se'n va anar a jugar a Austràlia, per crear una plaça lliure d'estranger. Hamilton jugava amb passaport croat i, per tant, comunitari. Ara mateix, el Baxi disposa de tres jugadors nord-americans, els nous fitxatges Jordan Caroline i Devin Robinson, a més de Jerrick Harding

Presenten el nou videomarcador

D'altra banda, aquest dijous al migdia faran la presentació oficial del nou videomarcador que s'ha instal·lat al Nou Congost davant de les exigències de l'ACB. L'Ajuntament ha invertit 55.000 euros en aquest equipament i en l'acte hi haurà els presidents del Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta, i del Manresa CBF, Nina Pont, i el regidor d'Esports, Toni Massegú.