Tyson Pérez completa el joc de les cadires entre els sis equips de la cua de l'ACB

El Baxi Manresa ha confirmat aquest divendres la desvinculació de l'ala-pivot d'origen dominicà Tyson Pérez, una informació que ja es donava per feta fa dies, sobretot d'ençà que el jugador no va anar al pavelló diumenge passat, en el partit del seu equip contra el Casademont Saragossa. Tyson, cedit per l'Andorra al Congost, no ha pogut demostrar la seva qualitat, sense dubte condicionat per les seqüeles d'una lesió que el va tenir més d'un any fora de les pistes. A més, l'arribada de fitxatges com el de Devin Robinson, unida a la utilització de Juampi Vaulet com a quatre, li restaven possibilitats.

Amb total seguretat, Tyson Pérez acabarà al Reial Betis, no se sap si traspassat o cedit per l'Andorra. Els verd-i-blancs són un dels tres equips, juntament amb el Baxi i el Carplus Fuenlabrada, situats a la cua de la classificació, amb només tres victòries en quinze partits. Amb aquesta operació, es completarà, o potser encara no, un particular joc de les cadires entre els sis conjunts que ara mateix són a la zona baixa de la Lliga Endesa, els tres mencionats, el Bàsquet Girona, el Casademont Saragossa i el Covirán Granada. Un total de sis basquetbolistes han canviat de camiseta entre ells des que ha començat el campionat, en la lluita d'ells i dels seus equips per millorar les prestacions de les plantilles. El Baxi, en quatre 'intercanvis' Dels sis equips, el Baxi Manresa ha estat el que s'ha vist immers en més canvis d'aquest tipus. Així, l'octubre va comptar durant quinze dies amb el pivot serbi Aleksandar Bursac, que havia començat la temporada i havia estat tallat pel Bàsquet Girona. Bursac només va jugar un partit amb els manresans i, abans, quatre estones amb els gironins. Ara actua amb l'Skopje macedoni a la Lliga Adriàtica. Coincidint amb la finestra FIBA del mes de novembre va arribar el base Frankie Ferrari, que ja havia jugat a Manresa en dues etapes anteriors, procedent del Casademont Saragossa, al qual havia ajudat a salvar-se la temporada passada. Ferrari no entrava en els plans del nou tècnic dels aragonesos, Porfi Fisac, i va tornar on millor ha rendit fins ara. En aquesta línia gairebé s'hi podria incloure Adam Waczynski, també clau per a la salvació del Saragossa en el curs passat, tot i que ja no va començar el d'enguany. El Baxi també ha deixat marxar jugadors a rivals directes. El primer va ser Jordan Caroline, tallat l'últim dia de l'any. Havia arribat per rellevar Marcus Lee el novembre, es va lesionar després de quatre partits, i ha acabat a les files del Carplus Fuenlabrada, on ja ha debutat. El segon ha estat Tyson Pérez, el qual Pedro Martínez ha dit aquest divendres que "ha pesat molt que vingués després d'un any sense jugar i lesionat. El va condicionar moltíssim al principi, tot i que ho va intentar des del primer moment. Fa un parell de setmanes ens va dir que creia que havia de trobar una sortida perquè no es trobava a punt amb el rol i els minuts que jugava. Ho vam entendre i li hem facilitat la sortida". Dos casos més A part d'aquests quatre, hi ha dos jugadors més immersos en canvis de camiseta entre aquests sis equips. Fa pocs dies va arribar a Girona Jeremiah Hill, un escorta que havia començat la temporada al Betis. Ja ha debutat en el conjunt d'Aíto García Reneses, amb el qual va contribuir amb tres punts en dotze minuts a la seva victòria de l'última jornada, precisament a Fuenlabrada. El sisè és dels més recents a canviar. L'escorta Prince Ali va arribar a punt d'iniciar-se la lliga a Granada i ha estat tallat pel conjunt andalús. En les últimes hores s'ha sabut que reforçarà també el Fuenlabrada, l'actual cuer d'una competició al final de la qual es veurà quants d'ells, o quins clubs, han encertat amb els canvis.