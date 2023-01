El Baxi torna a fer un bon partit a fora, però claudica en l'últim període (103-92)

El Baxi ha tornat a fer un molt bon partit lluny del Congost, com va passar a Santiago, però ha cedit en l'últim quart davant d'un València necessitat (103-92). L'equip d'Àlex Mumbrú es jugava ser a la Copa i ha patit per doblegar un rival que ha arribat a vèncer per dotze punts (46-58) al tercer període. El primer pas d'un Tourmalet de quatre partits arrenca amb bones sensacions, però amb una nova derrota que manté l'equip igualat a tres triomfs amb Betis i Fuenlabrada.

Tot i les dificultats amb la direcció de joc, el València ha començat encertat, sobretot per part de Dubljevic i Puerto, que han anotat els nou primers punts del seu equip. A l'altra banda, Pedro Martínez ha ajuntat Geben i Devin Robinson en l'equip titular i la responsabilitat en atac era per a un Dani Pérez que ha assumit cinc dels vuit primers tirs del seu equip, bastant flotat pel rival. Un triple de Puerto i dues jugades més de tres punts de Webb, un tir i un 2+1, amb el tir lliure errat, ha obert la primera distància en el marcador (14-6), ampliat a 17-6 amb un altre triple de Dubljevic. La diferència en el rebot (10-3), a més, era molt gran.

La marxa del pivot montenegrí a descansar ha donat una mica d'aire al Baxi. El València, a més, també ha errat cinc tirs lliures en el període inicial i un parcial de 0-6, amb un encertat Waczynski i un alley-oop acabat per Robinson, han permès aproximar-se del 21-9 al 21-15. Dos tirs lliures d'Arostegui han deixat vuit punts (23-15) en arribar al primer descans.

Defensa i gran remuntada

L'inici del segon quart ha estat bo. L'equip ha intensificat la seva activitat defensiva, recuperant quatre pilotes, i trobant Geben i Waczynski per deixar la diferència en només dos punts (25-23). Només fallava el rebot, que continuava caient de banda local, però un triple de Steinbergs obligava Mumbrú a aturar el duel amb 27-26 a 6.38. Els valencians han reaccionat de la mà de cinc punts de Prepelic i d'un bàsquet d'Arostegui (34-30), però el Baxi seguia recuperant boles i Jou, Badio i un triple de Dani Pérez avançava els seus per 34-37 a 3.37.

El segon temps de Mumbrú ha estat lluny de donar resultat. Robinson ha trobat un altre alley-oop i Vaulet, dos 2+1 seguits per donar el màxim avantatge als manresans (38-47). A més, després d'un bàsquet de Pradilla, Harding ha tret la tercera falta a Dulbljevic i ha retornat els nou punts (42-51). L'errada final de Harper tancava un gran quart dels visitants, amb 36 punts anotats.

El València, que es jugava la classificació per a la Copa, ha fet sortir el tocat Chris Jones per dirigir el joc des de l'inici del tercer quart. Però la dinàmica ha seguit favorable als manresans, amb un Geben inspirat, autor de cinc punts seguits, entre ells un triple, que ha situat la màxima diferència (46-58). El marcador era molt bo, però el València ha començat a reaccionar en atac i encertant més de la mà de Webb, Dubljevic i Jones (53-60).

El Baxi es basava en el partidàs de Brancou Badio, que ha anotat dos grans tirs i un de lliure gairebé seguits per mantenir el seu equip amb avantatge (56-65). Però el València havia trobat un bon ritme atacant i, després d'una aturada per una antiesportiva no indicada a Steinbergs, Arostegui enllaçava un triple i una penetració amb un bàsquet de dos de Radebaugh per deixar una distància mínima (65-66, a 2.58). En el tram final, Ferrari ha aparegut amb dos triples (67-72), però a l'altra banda responia Arostegui penetrant (71-72). Un parell de bàsquets per equip han liquidat el quart amb 73-74.

Impossible d'aguantar

El València estava trobant els millors minuts a l'inici del quart final. Geben, Harding, amb un triple, i Robinson, aturaven com podien l'intent d'escapada taronja, liderat per Arostegui (83-81). Un parell de pèrdues en atac bastant absurdes han llançat Alexander a eixamplar l'avantatge fins a sis punts (87-81). El Baxi estava al límit de mantenir-se a una distància prudencial, sobretot després d'un triple de Webb (90-83, a 4.50). Dani Pérez retallava amb tirs lliures, però després es veia eliminat per faltes i, tot seguit, un triple de Dubljevic feia molt mal (93-85).

El Baxi ha tingut dos atacs per reduir la distància, però Harding ha fallat i Ferrari ha perdut la bola. La safata posterior de Chris Jones situava dos dígits de diferència a poc més de dos minuts i mig. A més, Ferrari deixava sense bases a l'equip amb cinc faltes i Chris Jones, essencial per al seu equip, sentenciava (99-87) encara amb més d'un minut i mig de joc.