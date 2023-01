Pedro Martínez: "No hem de fer gaires valoracions; no hem estat bé en defensa, però gairebé mai ho estem"

Després del partit contra el Madrid, Pedro Martínez era clar en dir que "ells són superiors i aquesta és la sensació més clara del partit. Se'ns fa molt dur competir contra ells per físic i per talent. No agrada veue-ho, però aquesta és la realitat". De tota manera, relatilitzava afirmant que "el que no hem de fer són valoracions gaire importants per aquest partit. Crec que no ho hem fet malament. Hem comès errors, en defensa no hem estat bé, però és que normalment no ho estem. Tot i que ells ho intenten, res a dir, contra un equip tan bo i amb tan físic es fa dur. No sempre hem de jugar contra un equip com ells, tot i que n'hi ha d'altres com ells".

Per tal de millorar en prestacions defensives, "ho estem treballant cada dia, però hi ha mancances que tenen a veure amb les condicions i amb el físic. Al final, som el que som i voler jugar d'una altra manera se'ns fa dur i complicat. Ells disposen de Tavares, que és el paradigma del físic, si no estàs molt encertat tirant de tres punts, a prop de bàsquet trauràs poc. Fins i tot arriba a fora a tapar. El físic ha influït, però ho fa sempre. En alguna posició sempre estem en inferioritat d'alçada i ho batallem com podem, però sempre estem així". Per la seva banda, el tècnic del Reial Madrid, Chus Mateo, es mostrava satisfet perquè "hem jugat un bon partit contra un Manresa que venia jugant molt millor. Juguen molt ràpid i teníem por al seu atac, corrent de pressa. Mai no pots estar tranquil del tot perquè ni que marxis d'una diferència, ells poden tornar ràpidament. Hem atacat bé i això ens ha ajudat en el nostre balanç defensiu. Hem anotat molt i això ha impedit que ells poguessin córrer. A la primera part només hem perdut cinc pilotes i s'ha decantat molt el resultat".