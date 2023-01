No és matemàtic que guanyant els tres partits de casa un equip es pugui classificar per als quarts de final de la Lliga de Campions de la FIBA. De fet, en les dues últimes temporades, només han superat la segona fase de grups tres formacions amb un balanç de 3 triomfs i 3 derrotes d'un total de set casos, ja que un dels grups va ser de tres equips per la retirada del representant ucraïnès, el Prometey, el curs passat. Per això, si el Baxi Manresa derrota dimecres a la nit a casa el Telekom Bonn (20.45 hores) no haurà fet un pas decisiu, però sí necessari. Si no, és molt probable que hagués de vèncer dos partits lluny del Congost per situar-se entre els vuit millors de la competició.

I no serà fàcil. El Bonn és l'actual segon classificat de la Bundesliga, amb dues derrotes en 17 partits, només avançat per l'Alba Berlín i per davant del Bayern, l'altre conjunt teutó que disputa l'Eurolliga. Disposa, a més, del jugador amb millors xifres dels que encara segueixen en competició, el base TJ Shorts, íntim amic de Chima Moneke, que té una mitjana de 22,4 punts per partit i 24,1 en la valoració per partit. Fins fa pocs dies, Shorts va estar en una llista de futuribles del Baskonia per rellevar Pierria Henry. Serà l'home a vigilar i a controlar avui en un partit que només es podrà seguir en la seva segona meitat per la televisió convencional, la TDT. La coincidència amb el partit del Cadí la Seu de l'Eurocup Women provoca que, si es vol seguir al complet, s'hagi de fer per la web d'Esport3 o per la plataforma de la FIBA Courtside 1891, en tots dos casos per streaming.

Girar full de la lliga

Els manresans arriben al partit amb la intenció d'oblidar la clara derrota de diumenge en partit de lliga contra el Madrid. La Champions va arrencar bé, amb el triomf sobre el Rytas Vílnius, i ara arriba, probablement, el rival més complicat. Un dels puntals de l'equip, Dani Pérez, explicava en la prèvia que "ja hem parlat de les coses que hem de corregir. Tenim ganes de jugar i acabar amb millors sensacions". Del Bonn ha dit que "és un equip revelació a Alemanya i Europa. Estan fent un joc molt dinàmic, són els que juguen més ràpid i tenen un jugador [Shorts] que està fent números increïbles. Només han perdut un partit en tota la Champions i serà una bona prova per a l'equip per demostrar milloria".

Per la seva banda, l'ala-pivot Devin Robinson argumentava que "tenim partits complicats a l'ACB i també a Europa, però estem preparats per al partit de demà". Segons el jugador virginià, el Bonn té un clar protagonista: "si TJ Shorts ho pot fer, ho farà. Hem d'intentar que faci els menys punts possibles i alentir el seu joc. No serà un partit fàcil. Ens hem de centrar també en els seus tiradors. Hem d'estar concentrats en totes les possessions i agafar avantatges en tot allò que nosaltres podem ser millors".

El Baxi seguirà tenint la baixa, per a aquest partit, del polonès Adam Waczynski, que segurament ja no podrà jugar fins després de la gran aturada del febrer. Tampoc no actuarà Matthias Tass, que no està inscrit en la competició i que sembla que no compti gaire per al cos tècnic, ja que també es va quedar fora de la convocatòria contra el Reial Madrid. En canvi, sí que podrà tornar a actuar Babatunde Olumuyiwa, un bon reforç per a la línia interior bagenca.

El Bonn ha jugat els últims partits amb una rotació de només deu homes. Té la baixa important de l'ala Jeremy Morgan, segon màxim anotador de la formació fins que es va lesionar de resultes d'un cop al cap l'última setmana del 2022. Llavors se li van preveure sis setmanes fins al proper diagnòstic, i encara no han transcorregut.