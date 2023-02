El Baxi afronta un derbi desigual contra el Joventut abans d'aparcar un mes la lliga

Després del partit d'aquest dissabte a Badalona contra el Joventut (18 hores, Movistar Deportes i Ràdio Manresa), el Baxi Manresa s'estarà un mes exacte sense jugar a la lliga. El duel de la setmana vinent a Tenerife ha estat ajornat perquè els illencs disputen la Copa Intercontinental, la que haurien pogut jugar els bagencs si haguessin guanyat la Final Four de Bilbao. Després, cap de setmana de Copa, per a la qual no s'han classificat. I finalment, finestres FIBA, una cessió de jugadors a les seleccions que Pedro Martínez ha qualificat aquest divendres d'"una merda".

Amb aquest panorama, no cal dir que guanyar avui a la pista del Joventut seria una bombona d'oxigen impagable, però serà complicat que això passi. Sobretot, per la diferència de prestacions fins ara dels dos conjunts. La Penya té onze triomfs, potser algun menys del que se li suposava, i el Baxi, tres. A més, els verd-i-negres ja van guanyar amb facilitat al Congost (68-90) en una època en què els manresans tenien moltes baixes. De tota manera, caldrà intentar-ho, just després de rebre dos severs correctius a casa, contra el Madrid i el Bonn.

Recomposant la pintura

Per al partit d'avui tornarà a ser baixa Adam Waczynski, lesionat a un bessó, i un Matthias Tass fitxat el novembre i a qui ja es busca la porta de sortida. Martínez ha estat clar en aformar que "pot sortir perquè no comptem amb ell. Hem recuperat Tunde i tenim Martinas i Marcis pot jugar de cinc per si és necessari. No tenim lloc per Tass".

En aquest sentit, un dels jugadors en qui sí que confia és un Babatunde Olumuyiwa que està notant la falta de rodatge. "S'ha de posar en forma. El veig fora de ritme, es cansa molt ràpid. Ell també té un joc molt intens però s'ha estat molts mesos sense entrenar-se, a la pretemporada. Aquesta setmana l'ha fet completa i espero que vagi millorant. Una cosa és l'alta mèdica i l'altra, l'esportiva, que va darrere, peerò necessitem que demà ja ens ajudi".

Sobre l'adversari d'avui, "el Joventut manté l'equip de l'any passat. Fins i tot aquesta setmana s'ha reforçat amb un jugador que ja tenia llavors [Brodziansky]. Està per lluitar pels títols. D'aquí dues setmanes tenen la Copa a casa i disputen l'Eurocup. Nosaltres estem lluitant per no baixar, amb això ja t'he contestat. Tenim ganes de competir sabent que és difícil i sense donar el partit per perdut".

Un cop superat el partit, i la visita de dimecres al Bahcesehir turc, l'equip s'atura fins al 4 de març, amb la transcendental visita del Fuenlabrada. El tècnic va ser clar en dir que "l'aturada no ens va bé. A més hi haurà una setmana en què perdrem jugadors, perquè marxen amb les seves seleccions. A nosaltres, a més, ens han ajornat un partit a Tenerife. Estarem un mes parats. Jugarem un amistós contra el Girona. Caldrà adaptar-nos-hi i no plorar".

De tota manera, tampoc no vol caure en l'excessiu desànim. "Vam acabar el partit contra l'Unicaja amb bones sensacions, però després has de jugar contra el Madrid i el Bonn i això fa que sembli que no pots guanyar ningú. És cert que guanyaríem poc si haguéssim de jugar sempre contra el Madrid". De tota manera, no té res a dir de l'actitud d'uns jugadors "a qui estimo molt", tot i que també va apuntar que, quan les coses van malament, "potser s'enfonsen massa aviat".