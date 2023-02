La lliga ACB s'atura durant dos caps de setmana, per la disputa de la Copa del Rei de Badalona primer, i per les criticades finestres FIBA després, posicions clares per dalt i per sota, tot i que evidentment no definitives, i amb un gran grup d'equips molt igualats pel centre, que poden caure cap a una o altra banda depenent del final de temporada que facin. El Baxi és penúltim, amb els mateixos triomfs que el Fuenlabrada i a un del Betis. Semblaria que aquests equips són els que s'hauran de jugar el descens, però el Granada i el Saragossa no estan tan lluny, a dos triomfs dels verd-i-blancs. Cal remarcar que en el tram final, els manresans han de rebre els madrilenys i els dos conjunts andalusos, amb la qual cosa tenen a la seva mà sortir del pou.

En aquesta darrera jornada el Baxi no ha jugat perquè el seu rival, el Lenovo Tenerife, ha jugat i guanyat (89-68 ahir a la final al Sao Paulo) l'estrafalària Copa Intercontinental de la FIBA. Per tant, té una bala més a la recàmera respecte dels seus rivals, tot i que la visita de final de març a territori insular no és fàcil. La bona notícia per a l'equip de Pedro Martínez és que ha superat el seu particular Tourmalet en el calendari (València, Unicaja, Madrid i Joventut) i els adversaris no se li han escapat definitivament. El mes de març serà crucial. Dels quatre propers partits, només el de la pista del Barça sembla ara mateix inaccessible. Els altres tres, a casa contra el Fuenlabrada i el Betis i la visita a Girona, haurien de permetre aspirar a sumar. En aquest tram, els partits dels seus rivals són notablement més complicats i això pot ajudar a canviar les coses.

Tres a dalt

A l'altra banda de la classificació, el Cazoo Baskonia ha derrotat aquest diumenge a la pròrroga l'Unicaja (81-89) i es posa a un sol triomf del Reial Madrid i del Barça. El partit de Màlaga ha estat vibrant i Kalinoski l'ha dut a la pròrroga amb un triple. Thompson ha errat l'últim tir. En el temps extra, dos triple de Heidegger han decantat per als de Joan Peñarroya. Al matí, el Barça ha passat per damunt del Breogán per 82-54, amb 16 punts de Laprovittola, i a la tarda, el Madrid no ha tingut gaires problemes per vèncer a Múrcia per 80-88, amb 25 de valoració per a Tavares i Hezonja. Per la seva banda, un València en bona forma ha vençut el Gran Canària per 82-76, amb 21 punts de l'heroi d'Atenes de divendres, Chris Jones.