El pivot del Baxi Manresa Martinas Geben ha anotat 10 punts, amb una sola errada en el tir, i ha capturat quatre rebots en la victòria de la seva selecció, Lituània, contra Hongria per 89-64 en el penúltim partit de la fase de classificació per al Mundial que es disputarà aquest agost a Indonèsia, Filipines i el Japó. Ell ha estat el primer dels jugadors de club bagenc a actuar en les últimes finestres FIBA de la temporada i encara li faltarà un altre partit, el que jugarà diumenge a França.

Lituània ja tenia assegurada la classificació per al Campionat del Món i el partit ha estat molt fàcil per a la selecció lituana, que comptava amb alguns jugadors del Rytas, rival del Baxi a la Champions, com Radzevicius i Normantas. Els hongaresos ja no tenen cap opció de participar en el campionat.

Després de la intervenció de Geben en aquest partit, els altres tres jugadors del Baxi jugaran entre la propera matinada i divendres. Així, Vaulet juga a la 1.40 contra Canadà. Una victòria deixa l'actual subcampió al Mundial. Badio actuarà amb Senegal a les 15.30 contra Sudan del Sud aquest divendres i Steinbergs ho farà amb Letònia a les sis de la tarda a Turquia.