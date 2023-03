L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, podrà seure a la banqueta en el decisiu partit que el seu equip disputarà dissabte contra el Carplus Fuenlabrada, tot i haver estat sancionat per un partit després de la desqualificació en el darrer enfrontament que els bagencs han jugat a l'ACB, el 4 de febrer passat, a Badalona.

Segons ha fet públic la federació espanyola, Martínez ha rebut un partit de sanció per "desconsideració a l'àrbitre", en aquest cas Luis Miguel Castillo, que va ser qui el va fer fora del partit. L'ACB, però, permet que es pugui convalidar el càstig pel dipòsit d'una fiança que, segons ha informat el periodista de RAC-1 Marc Mundet, és de 1.500 euros. En el mateix cas es troba el jugador del Joventut Kyle Guy per la seva desqualificació en el partit a la pista del Betis. Si Martínez i Guy no reincideixen fins a final de temporada, es tornarà la fiança.