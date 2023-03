El capdavall de la classificació de la Lliga Endesa ha quedat gairebé igual que la setmana anterior. L'única novetat es va produir dissabte, amb la victòria del Covirán Granada contra el Gran Canària (80-66), però la resta d'implicats en les posicions de cua (set dels vuit últims) han perdut els seus respectius partits. Així, entre els rivals més directes del Baxi Manresa, derrota previsible del Reial Betis a casa contra el Cazoo Baskonia (71-83) i també d'un Fuenlabrada que cada cop està més enfonsat, a mans del Rio Breogán (73-92).

Particularment interessant ha estat la derrota d'un Betis que serà el proper rival del Baxi Manresa, dissabte vinent, al Nou Congost, en un partit que serà una autèntica final per al conjunt de Pedro Martínez. Els jugadors de Luis Casimiro venien d'una extraordinària victòria a Lugo (114-115), però no han pogut vèncer un conjunt d'Eurolliga com el de Joan Peñarroya.

La pitjor notícia, a més, ha estat la lesió de genoll del base dels andalusos Pepe Pozas, que ha hagut de ser retirat en llitera de la pista del Palau dels Esports de San Pablo i que sembla que tindrà una afectació greu. Pozas era important en la rotacio verd-i-blanca per donar descans a Montero, una de les noves estrelles de l'equip. En la derrota contra el Baskonia, el dominicà ha anotat 14 punts, però no ha superat un ex del Baxi, Tyson Pérez, que segueix en la seva bona línia de joc des que va marxar del Congost, amb 20 punts i 8 rebots. Pels bascos, que són segons empatats amb el Barça, joc coral i 11 punts de Marinkovic com a més destacat.

Sense redempció

Qui ho té cada vegada més difícil per continuar a l'ACB la propera temporada és un Fuenlabrada que és últim, a un triomf del Baxi i amb l'average perdut. En els madrilenys debutava el seu nou fitxatge, Keanu Pinder, que ha anotat 12 punts, però les prestacions competitives de l'equip d'Oscar Quintana són molt baixes, com ho demostra el parcial de 18-37 en el tercer quart. El seu millor home ha estat Lassan Kromah, autor de 19 punts, però res a fer contra el Breogán del renovat tècnic Veljko Mrsic. Happ i Nakic han fet 17 punts i cinc jugadors dels gallecs han arribat al doble dígit.

Es troba encara allunyat del Baxi, a quatre triomfs, però no es pot descuidar un Bàsquet Girona que encara ha de rebre els bagencs i que ha perdut per 75-79 contra el València, en un bon esforç per recuperar-se d'un mal inici d'enfrontament, en el qual perdia per 32-46 al descans. 22 punts per a Kameron Taylor, el millor del seu equip. En el València, el màxim anotador ha estat López Arostegui, amb 16.

De la resta de la jornada dominical, la sorpresa ha estat la victòria de l'UCAM Múrcia contra el campió de Copa, l'Unicaja, per 85-80, amb 24 punts d'un gran McFadden. El líder, el Reial Madrid, no ha tingut cap problema per superar el Surne Bilbao per 86-65 , amb 16 punts de Causeur.