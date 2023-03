Després del partit, Pedro Martínez explicava que aquests "són partits molt emocionals, amb molt en joc i he felicitat els jugadors. Cal fer-ho amb el Betis, perquè ha tingut molt caràcter. Hem pogut trencar el partit i sempre tornaven i en alguna tornada podien guanyar el partit. L'equip ha estat molt bé. Estem molt contents. No ens dona la salvació però ens permet estar vius per lluitar-la. En cas d'haver perdut, la situació seria molt difícil. Segueixo dient que el Betis no baixarà i necessitem més candidats a fer-ho".

Sobre el partidàs de Harding, "ha estat clau, pels punts i per les faltes que ha tret. Amb les faltes rebudes ha canviat el pla de partit de l'entrenador del Betis, hi ha hagut aparellaments que ens ha anat molt bé. Ha jugat el millor partit de l'any. No hem d'esperar que això sigui la seva normalitat, però sí que jugui amb la determinació que ha jugat avui, i en defensa, amb l'esforç d'avui, segurament animat perquè estava ficant punts". Pedro Martinez també ha destacat "la primera part de Dani Pérez, anotant quan no s'ho esperaven. Hem rebotat bé, i Vaulet també en defensa". No creu que els partits clau siguin en les propers dies sinó "en dos mesos. Ens agradaria continuar en la competició europea i ho intentarem, però no ens va gaire bé jugar dimecres a Lituània i dissabte a Girona. Però anirem partit a partit. Si em fas escollir, et diria que vull guanyar-los tots dos, triaria el segon. Però això no es pot fer". Respecte dels problemes per defensar els punts verd-i-blancs a la pintura, "ells tenen dos jugadors difícils de defensar com Gray i Montero, a més de Tyson, que juguen de fora a dins i són molt ràpids. Tenen bon equip. Aniran cap a dalt. Veníen de guanyar en un partit semblant al d'avui a Lugo. Costa molt defensar jugadors tan verticals".