L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, no estava satisfet al final del partit del seu desenllaç i ha deixat anar un missatge clar en desacord amb l'actuació arbitral sobretot del quart període. Sobre les claus del partit, ha manifestat que "no ho sé. Ens hauria agradat batre el rècord de punts a la segona part com a la primera, però no ha pogut ser. El Tenerife ha canviat la defensa, han estat molt més agressius, més físics, han canviat el seu ritme en defensa i això és legítim, Segurament ens hem descentrat amb els àrbitres perquè hi ha hagut moltes accions de faltes que no indicaven i ens ha descentrat. Ells han fet el que han de fer, fer-ho tot més dur, tenen la possibilitat de fer-ho i esperes tenir una bona resposta si pots i que l'arbitratge sigui més correcte. Ells han fet el que havien de fer".

Que la primera part hagi estat bona no és un consol perquè "això és un partit. No pots marxar satisfet de només la primera meitat. Estem dolguts perquè hem perdut. M'hauria agradat que haguéssim estat millor en el tercer quart. Cal fer la valoració de tot, no només d'un tros del partit". Finalment, no ha volgut entrar en valoracions sobre el duel que aquests dos mateixos equips tindran la setmana que ve en el mateix escenari, en aquest cas pertanyent als quarts de final de la Lliga de Campions. Ha exclamat que "estem aquesta setmana, juguem diumenge un partit d'ACB i la que ve ja ho veurem. Vivim en el present".