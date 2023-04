El Baxi perd l'oportunitat de jugar la seva segona Final Four (84-72)

El Bàsquet Manresa ha perdut el tren que l'hagués dut a la Final Four de la Basketball Champions League després de caure contra el Lenovo Tenerife aquest dimecres a la nit (83-72). El Baxi no ha aconseguit imposar-se a l'equip canari després d'igualar l'eliminatòria al Nou Congost (85-83) i de vendre molt cara la seva derrota en el primer partit (91-85). Durant tot el partit, el conjunt manresà ha mostrat dificultats per seguir el ritme dels canaris.

A diferència d'enguany, el Baxi sí que va disputar la Final Four l'any passat. L'equip bagenc va viatjar fins a Bilbao escoltat per una marea vermella d'aficionats que van viatjar per fer costat el conjunt durant la competició. Crònica en construcció... Mentrestant, recupera un vídeo del pas del Baxi per la Final Four de Bilbao durant la temporada 2021-2022.