La presentació del bus del Baxi Manresa, de l'empresa Sagalés i que podran gaudir els aficionats en la fan zone de diumenge, coincidint amb els 25 anys del títol de lliga del TDK, ha portat sorpreses. La principal, l'absència del base Frankie Ferrari en la foto de grup, en què hi havia els altres dotze membres de la plantilla. Davant d'aquest fet, el periodista Pol Rodríguez ha escrit una piulada a Twitter dient que el jugador és a Estats Units i que segurament no jugarà més aquesta temporada. Regió7 ha contactat amb el club, que no ha donat cap explicació oficial, ni ha desmentit la piulada.

⚠️Per què no surt Frankie Ferrari a la fotografia final? Ara mateix el jugador hauria viatjat als EUA i és dubte per jugar diumenge amb @BasquetManresa



➡️Els motius concrets, els desconec, però hi ha una gran possibilitat que no acabi la temporada a Manresa. https://t.co/oO6lvXnhEf — Pol Rodriguez (@Polrodri) 5 de mayo de 2023 Ferrari ja no va jugar a la pista de l'Unicaja dissabte, però la seva absència es va prendre com la d'una decisió tècnica de l'entrenador, Pedro Martínez, de les que ha de prendre cada partit ja que té tretze jugadors en nòmina. Precisament, en la roda de premsa prèvia d'aquest divendres del partit contra el València, el mateix Martínez, a pregunta directa feta per aquest diari sobre l'estat dels jugadors, només ha parlat d'un cop a la mà de Vaulet, un problema al bessó de Robinson, i que "en principi comptem amb tots els jugadors si no passa res en l'entrenament de demà". Si al final deixa el club, seria la tercera vegada de tres intents que Ferrari no acaba el curs en els seus repetits fitxatges pel Manresa.