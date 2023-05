Somriures i alguna llàgrima d'emoció en la retrobada dels jugadors del TDK amb l'afició manresana

Abans del bany de masses que rebran a la mitja part del partit d'avui al Congost entre el Baxi Manresa i el CB València i després de l'acte d'aquest migdia a l'ajuntament, els jugadors que van guanyar la lliga fa 25 anys amb el TDK Manresa han pogut trobar-se amb els aficionats del club a la "fan zone" que s'ha organitzat al vell Congost. La pluja, que ha obligat a canviar Crist Rei pel pavelló, no ha impedit que desenes d'aficionats hi hagin acudit per recordar aquell partit juntament amb els seus protagonistes. Precisament aquests records han generat majoritàriament somriures entre els assistents i, fins i tot, alguna llàgrima d'emoció.

A mesura que arribaven a l'interior del pavelló, els aficionats tenien ben visible una gran pantalla on es podia seguir el partit contra el TAU Ceràmica que va donar la lliga al Manresa. De fet, els exjugadors també han pogut veure el partit des de primera fila i han vibrat amb jugades com l'esmaixada de Sallier en els últims minuts, alguna pèrdua de pilota perillosa, els tirs lliures definitius de "Chichi" Creus i el rebot en defensa que posava punt i final al partit i que donava la lliga als locals. Els últims minuts del partit s'han viscut gairebé com si fos en directe, amb celebracions quan els locals feien punts i amb un esclat final d'alegria que ha posat els pèls de punta a molts dels presents. Posteriorment els protagonistes han dedicat unes paraules als presents.

"Va ser un dia espectacular. Una cosa que mai s’oblidarà tant per la ciutat com a nivell personal de cadascú", ha explicat Xevi Campabadal, un aficionat que va viure el partit fa 25 anys des del Congost i que ha volgut retrobar-se amb els protagonistes d'aquella gesta. L'emoció ha quedat palesa amb com s'ha viscut la reemissió del partit. "Hem entrat quan faltaven 20 segons de partit i realment se’m saltaven les llàgrimes. Després de tants anys i que encara se’ns posin els pèls de punta significa que el que vam fer va ser increïble", ha afirmat Èric Muncunill. També ha tingut sensacions similars Maria Asunción Garanto, que ha assegurat que se li han posat els pèls de punta revivint el partit que va viure fa 25 anys des del mateix Congost i Jessica Pradas, que ha dit que ha patit revivint-lo "tot i que sabia com acabaria".

Els aficionats que han acudit a la "fan zone" han pogut aconseguir firmes dels protagonistes, fotografies i parlar amb ells directament així com fer-se fotos amb el trofeu aconseguit fa 25 anys abans d'acudir al partit d'avui.