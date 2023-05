«Jugadors del TAU em van dir: abans el Madrid que el TDK»

El júnior d’aquella històrica temporada va ser el santjoanenc Román Montañez, que s’havia format a les categories inferiors del club. Montañez, que aleshores acabava de complir 19 anys, va tenir un inici somiat a la seva carrera professional, encara que també difícil, perquè «a partir d’aleshores tot va cap avall, ja no tornes a guanyar un títol tan important». La gana que el jove escorta tenia per aconseguir més títols en la seva carrera, comenta, «no em va deixar assaborir prou la rellevància d’aquell». Tot i això, Montañez també destaca l’elevat valor que, per a ell, va significar «entrar en un club amb jugadors tan experimentats que em van ensenyar el dia a dia de ser un jugador professional».

El descens que va patir el club dos anys més tard va ser «una hòstia de realitat per als jugadors i per al club», un fet que en l’àmbit personal el va ajudar a prendre consciència de la rellevància d’aquella Lliga, «sobretot perquè es tractava d’una ciutat petita com Manresa». De la celebració, el santjoanenc recorda que, tot just esdevenir campions, li van passar una ampolla de cava enorme perquè l’obrís. «Ens va costar d’obrir amb el Paco», diu. Un esclat sincronitzat amb l’explosió d’alegria que va inundar l’ambient al Nou Congost. La temporada va ser molt dura, els jugadors més importants van arribar al límit, «i potser aquestes circumstàncies fan que et quedis amb la sensació que potser, com a club i com a ciutat, ho hauríem d’haver celebrat més».

Aquell TDK era un equip que no es rendia sota cap circumstància, la base ja assentada de jugadors experimentats era bàsica, però el fitxatge dels americans també va ser clau. Montañez també destaca les «tradicions», aquells sopars que tot l’equip feia un dijous de cada mes per fer pinya: «unes trobades que ajudaven que, en els moments difícils, tots els jugadors de la plantilla decidissin fer un pas endavant». La gesta, per al santjoanenc, «és històrica», i confessa que jugadors del TAU li van dir que «preferien jugar contra el Madrid abans que contra el TDK».