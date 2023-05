Jordi Singla era l’únic manresà d’un equip que va fer història. Com a capità, a més, pot dir que va aixecar la primera –i de moment única– Lliga ACB del club bagenc. D’aquells històrics play-offs, Singla en destaca les dues primeres victòries, com a visitants, a la pista del Reial Madrid: «Érem un equip acostumat a jugar postemporada, però quan ja aconseguim el factor camp, tenim la percepció que aquest pot convertir-se en un any especial». L’eliminació del Barça en l’altra semifinal davant del TAU, a més, va donar més ales a l’esperança: «El TAU era un equip que ens anava bé i sabíem que guanyar-lo era viable».

La maduresa de Singla, que feia set anys que era professional al club, i el fet que aquell fos el seu primer any com a capità va fer créixer el seu rol dins del grup. Tot i això, el capità recorda que «ni tan sols havia pensat que hauria d’aixecar la copa. Fins que no ho vaig veure tot preparat, no vaig reaccionar». Un moment que, subratlla Singla, va passar molt de pressa per als jugadors, que no es van plantejar la possible consecució del títol fins que van arribar a les darreres rondes de play-offs. «La primera sensació va ser la de no creure-m’ho» i, una vegada xiulat el final, l’alegria va fer esclatar el pavelló del Nou Congost. Per als jugadors, apunta, «totes les celebracions van passar molt ràpid» i, de fet, Singla destaca que, potser «no les vam viure o no les vam celebrar prou». Al cap d’uns dies, però, tot va tornar ràpidament a la normalitat: «Com al final de totes les temporades, teníem ganes de marxar de vacances i de desconnectar perquè sempre acabes una mica cremat».

La trajectòria positiva a la qual s’havia acostumat el grup feia complicada l’assimilació de la gesta, comenta Singla. Però «amb el pas dels anys i l’evolució que sembla que està prenent l’esport professional, t’adones del pes real que va tenir aconseguir aquell títol». Una Lliga ACB. El nucli fort del TDK ja feia unes quantes temporades que estava junt, un factor que, per al capità, va ser clau en el perfeccionament del sistema de joc de l’equip manresà.