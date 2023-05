L'ensorrament del Girona afecta poc les possibilitats de salvació del Baxi

Un cop superada la doble decepció, per part del Baxi Manresa, de no haver pogut assegurar la salvació matemàtica dimarts, amb les victòries després d'espectaculars remuntades del Betis i del Granada davant del Girona i del Casademont Saragossa, el nou panorama que ha quedat continua sent molt favorable als bagencs. De fet, amb les xifres a la mà, la presència dels gironins en una equació a quatre no capgira gaire les aspiracions manresanes. El partit que jugaran dissabte els dos equips andalusos al pavelló de San Pablo de Sevilla pot ser del tot definitiu. Una victòria del Betis ho tanca tot i envia el Granada a la Lliga LEB Or. Però en cas que el conjunt de Pablo Pin donés la sorpresa i fos capaç de vèncer al feu verd-i-blanc, totes les combinacions menys dues continuen afavorint el Baxi. Abans de la darrera jornada era d'1 entre 128. L'empitjorament, per tant, és ínfim.

D'aquesta manera, fins ara només entraven en els càlculs les combinacions del Baxi amb el Betis i el Granada per determinar quin dels tres conjunts baixa. En entrar-hi el Girona, que com els altres dos és un conjunt amb el qual els manresans tenen guanyat l'average, augmenta el nombre d'empats dels quals el conjunt bagenc surt beneficiat, però no gaire aquelles situacions en què surt perjudicat. Així, el Baxi només baixaria si acaba la temporada amb una victòria menys que els tres rivals que té ara, és a dir, si ells en sumen onze i l'equip de Pedro Martínez, deu. Abans dels partits de dimarts era una entre 128 combinacions (hi havia set partits amb els tres equips implicats) i ara només augmenta pel fet que el Girona té dues bales per gastar a l'hora d'aconseguir el triomf que li fa falta per no patir.. Les dues úniques combinacions fatals, per tant, serien que el Baxi perdés els dos partits, que el Granada guanyés els dos, que el Betis perdés el derbi i s'imposés a la pista del Reial Madrid i que el Girona guanyés un dels dos partits que li queden (d'aquí l'augment d'una a dues combinacions), a la pista del Saragossa o a casa contra el Baskonia. Continua sent difícil pensar que qualsevol de les dues passi. El derbi i el Madrid A l'hora de preveure què passarà, però, no només cal fixar-se en els càlculs exactes. També hi ha d'altres variables. La primera de totes és que, a hores d'ara, sembla dificil pensar que el Betis perdi a casa dissabte contra el Granada. L'equip de Luis Casimiro ha guanyat cinc dels últims set partits, tres dels quatre últims a casa, amb una única derrota contra el líder, el Barça, i va demostrar a Girona que és un conjunt de mentalitat molt dura, remuntant fins i tot l'average. El Granada havia encadenat set derrotes seguides abans de vèncer el Saragossa i, tot i la incorporació de Thomasson, és complicat que pugui guanyar a domicili. De tota manera, en cas que això passés, hi ha més pronòstics difícils de fer-se realitat. El més sorprenent seria que el Betis guanyés a la pista d'un Madrid que possiblement es jugui el primer o segon llocs de la lliga regular en l'última jornada. O tal com estan les coses, que el Girona sigui capaç d'imposar-se ara mateix a algú, amb la moral a terra, amb dos partits durs a davant i amb Marc Gasol i Kameron Taylor tocats.