Ja per fi salvat, Pedro Martínez ha analitzat el partit dient que " a la primera part hem perdut moltes pilotes. Però el nostre ordre i disciplina ens ha donat la salvació. Ens hem ajustat millor amb Momirov, que ens ha fet molt mal jugant de quatre i avui el cara o creu ha estat cara per a nosaltres".

Ha incidit també que "guanyar un equip com el Breogán té mèrit, tot i que no passa el seu millor moment, per les lesions. Avui ha recuperat Momirov i ha jugat millor que els últims dies [els gallecs encadenen set derrotes seguides]. Aquest partit ha estat exigent per a nosaltres". Ha recordat que "veníem d'una setmana teòricament molt bona, perquè havíem guanyat el València, però el que ha passat durant la setmana eren tot males notícies. Equips que si perdien ja estàvem salvats i guanyaven, i hem arribat amb l'angúnia de pensar que a veure què passaria. Ens ha faltat un punt de confiança i alegria. Tot i que et vols centrar en el teu partit, t'afecta alguna cosa mentalment. El cor dels jugadors ha estat bé i hem obtingut una victòria que ens estalvia dies de patiment i l'ai de veure si s'ha Dani Pérez, que s'ha endut un cop al genoll, i no podíem comptar amb ell. Estem molt contents i hem salvat la temporada, que en algun moment semblava que no ho aconseguiríem".

Martínez ha lloat la feina de Geben, tot i que "tinc la sensació que Happ ens ha castigat amb rebots llargs. Geben, avui, sobretot a la segona part, de físicament ha estat impressionant. Quan patíem més ha fet bàsquets gratis. El rebot ofensiu ha estat molt important fins al final, com ha demostrat el rebot del Devin".