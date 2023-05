Últim partit de la primera volta de la Lliga Endesa. El Baxi rep l'Unicaja en ple creixement de l'equip, després dels canvis de jugadors, tot i que els resultats no ajuden. Els manresans perden per 94-98 a la pròrroga, després d'un final de partit molt polèmic per les decisions arbitrals de Jiménez, Serrano i Fernández Carretero. Pedro Martínez ha utilitzat onze dels dotze jugadors convocats. L'únic que no ha jugat ha estat Brancou Badio.

Última jornada de la lliga regular. El Baxi apallissa el Gran Canària per 105-75 en tot un festival. En el partit anterior ha salvat la categoria. Badio anota 24 punts, fa 30 de valoració i guanya el premi de MVP de tota la jornada a l'ACB. Ha fet un partidàs. Què ha canviat en aquests quatre mesos? El jugador senegalès ha estat l'exemple més clar de la metamorfosi de l'equip des de principi de temporada a l'actualitat. Les seves dades són clares. En els setze partits en què va jugar a la primera volta, les seves mitjanes eren de 5 punts per partit i 3,75 de valoració. En cinc partits, no havia estat ni deu minuts a la pista. En alguns, tres o quatre. Només havia destacat molt en un partit de Champions, a Lisboa, amb 22 punts i 27 de valoració i una mica en una derrota a Múrcia. En la segona volta, en canvi, les seves mitjanes han pujat a 9,7 punts i 9,2 de valoració. I si ho acotem encara més, als deu últims partits de la competició domèstica, els dos dígits convergeixen en un, 12,7, quatre vegades més valorat que a l'inici del curs. Després del trioms contra el Gran Canària, el seu entrenador va explicar que "ell sempre ha tingut una bona actitud, però després de l'aturada del febrer vam introduir uns canvis dels quals n'ha sortit beneficiat. I després, és clar, hi ha la confiança que ha tingut. Això és molt bo per al Manresa perquè és un jugador que té contracte". Sense fer soroll I això que el jugador africà no ha fet mai soroll fins ara. Va arribar al Baxi a final de la temporada passada, just després de perdre la Final Four de Bilbao, per jugar les últims partits de lliga i el play-off. Procedia del Fraport Skyliners, conjunt de cua de la Bundesliga, on havia anat a parar després de deixar voluntàriament el planter del Barça, equip amb el qual havia debutat a l'ACB. La seva renovació, l'estiu passat, va ser acollida amb tebiesa pels aficionats del Baxi i el seu paper semblava reservat a donar minuts de descans a Harding i a defensar. Curiosament, però, després del disgust que li va suposar quedar fora del Mundial amb la seva selecció, en la finestra del febrer, Badio ha fet la passa endavant que molts esperaven. Assumeix molta responsabilitat en atac i cada partit deixa alguna acció brillant o espectacular. Amb 24 anys, ha trobat la maduresa, ha passat de secundari a estrella i ara hi pot haver feina perquè el Papi, el seu sobrenom, no tingui ofertes que l'allunyin del Congost.