El Tribunal Suprem demanarà a l'ACB que el CB Tizona de Burgos, club que ha ascendit enguany de LEB Plata a Or, obtingui els drets a la màxima categoria, la Lliga Endesa, que va aconseguir esportivament el 2015, segons informa el periodista Jordi Valle en les seves xarxes socials. El Tizona, que no s'ha de confondre amb el San Pablo Burgos, club que lluitarà aquest cap de setmana per tornar a l'ACB, va pujar aquell any però l'associació de clubs no va admetre l'ascens ja que no complia els criteris econòmics exigits. La sentència del Suprem encara s'ha de publicar.

Una sentencia del Tribunal Supremo obligó a que el Obradoiro fuera readmitido en ACB tras 17 años.



La historia está cerca de repetirse, y es que dicho tribunal pedirá la readmisión del Club Baloncesto Tizona Burgos en Liga Endesa. pic.twitter.com/IyWunKDrQH — Jordi Valle Simó (@jordivs24) 13 de junio de 2023 En aquell moment, el Tizona, que es deia Ford Burgos, no va poder pujar i va presentar un recurs d'alçada que va ser rebutjat pel Consejo Superior de Deportes, ja que va dir que s'havia presentat fora de termini. Tot i això, el 2021, el jutjat central contenciós-administratiu de l'Audiència Nacional va estimar el recurs parcialment per un defecte de forma en la resolució de l'ACB. El comunicat de l'audiència també determinava que el Consejo havia de resoldre ja que el CB Tizona "complia els requisits per ascendir". El Tizona ha vist com en aquests anys es creava del no-res un altre club, el CB Miraflores, conegut com a San Pablo, que sí que va jugar a l'ACB i que va arribar a guanyar dues Champions de la FIBA i un mundial de clubs. El Miraflores, precisament, lluitarà aquest cap de setmana per tornar a la Lliga Endesa en una Final Four que acollirà al Coliseum contra el Gipuzkoa, el Palència i el Valladolid. Si ascendeix, Burgos es pot trobar amb dos equips amb drets a la lliga i l'ACB amb un problema com el que va tenir el 2009, quan va haver de readmetre l'Obradoiro també a partir d'una resolució judicial.