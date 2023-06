El Baxi Manresa vol intentar renovar el seu capità, Guillem Jou, amb una renegociació del seu contracte en considerar que si fa efectiu l'any addicional que hi tenia, el seu salari seria massa alt. Així ho ha informat aquest dissabte, a través de Twitter, el periodista Pol Rodríguez en una informació que ha estat confirmada després per Regió7. D'aquesta manera, el Baxi també renuncia a posar Jou en dret de tempteig i aspira a fer-li un nou contracte, diferent al que ja tenia i que s'acaba, sense l'any addicional, el proper dia 30 d'aquest mes de juny.

🏀 Futur Guillem Jou | @BasquetManresa



👉El seu contracte era 2+1 (fins a 2024), però el club decideix no executar el +1 perquè la quantitat del salari es considera alta. El club talla el contracte i fa una nova proposta. No té dret de tempteig 1/2 @EsportsRAC1 pic.twitter.com/Y2phKvXnD4 — Pol Rodriguez (@Polrodri) 17 de junio de 2023

Segons aquesta informació, el jugador de Llagostera ara mateix està de viatge i ho decidirà quan torni, en un marge d'un parell de setmanes, abans de final de mes. Al club també li urgeix saber què decideix per tal de planificar la temporada i saber si compta o no amb una peça clau ja que, a part de la seva condició de líder del vestidor, és un jugador de quota i, ara mateix, la plantilla només en té quatre.

La renovació de Jou és una de les notícies que ara mateix preocupen més als aficionats del Bàsquet Manresa, pel seu rendiment tant a dintre com a fora de la pista dels últims anys i el vincle emocional que uneix les dues bandes. El director esportiu del club, Xevi Pujol, ja va explicar fa uns dies, en una entrevista a aquest diari, que la voluntat de l'entitat és de seguir comptant amb ell.

El factor entrenador

A part de la voluntat de Guillem Jou d'acceptar o no la nova proposta del club, caldrà veure si pot influir en la seva decisió de quedar-se o no el futur de l'entrenador. Pedro Martínez ha apostat per ell des del primer dia i amb el tècnic barceloní la seva evolució ha estat molt important. També caldrà veure si aquest fenomen també es produeix a la inversa. Tot i que té contracte, l'entrenador té la possibilitat de marxar si accepta una altra oferta. Ja va explicar fa unes setmanes que decidirà en funció del projecte que li presenti el club i comptar o no amb Jou pot ser un dels factors que decantin la balança.

En el fons de tot el tema també hi ha el rumor soterrat d'una possible oferta del Bàsquet Girona pel capità del Baxi. El fet que sigui originari de les comarques gironines pot jugar a favor d'aquesta opció i de la voluntat del jugador de formar part de l'equip de prop de les seves arrels.