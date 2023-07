Aquest diari va fer una entrevista a Jordi Serracanta, que es va publicar el passat 19 de juny, en què opinava de les xarxes socials. Després d’haver-hi rebut crítiques, en dia que «hi ha una part tòxica i nociva de la gent que les utilitza per fer mal o per desacreditar. Però no renunciaré ni a un mínim del meu passat polític. Intento fer-ne un cas limitat, tot i que és difícil perquè quan no ho veig, m’arriba per daltres bandes. El que vull és preservar l’entorn familiar».

En molts moments de la seva presidència, segurament Serracanta hauria volgut que passés el que ha succeït aquest dissabte a la tarda, que Twitter no ha funcionat bé durant hores, sembla que per obra i gràcia del senyor Musk. S’hauria estalviat molts maldecaps. De tota manera, en la mateixa entrevista també deia que hi ha una part positiva, com «la que utilitza el club per fer les seves comunicacions». Així, aquest dissabte, mentre la xarxa de l’ocellet encara ha funcionat com sempre, ha rebut molt agraïment, sobretot per part del que ha estat el seu consell executiu durant aquest temps. Així, Marc Bernadich, Montse Seubas i Josep Maria Herms li han enviat missatges de suport. També l'ha rebut del regidor d’Esports fins fa pocs dies, Toni Massegú, del seu partit, Junts, i de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, d’Esquerra. Un cop havent dimitit, però, no s'ha pogut escapar de crítiques, moltes de les quals amagades darrere de pseudònim. Per Instagram, ha rebut acusacions de quedar-se diners i se li ha dit que «ara a robar de nou a la política». En d’altres escrits, es comparava la seva gestió amb la de Josep Sáez i es deia que mentre aquest havia eixugat el deute, ell l’havia incrementat. La mateixa família de Serracanta ha saltat a respondre aquestes acusacions, en una evident mostra de la tensió que ha passat durant els darrers mesos i que, en bona mesura, ha ajudat a que el ja expresident hagi pres la decisió de deixar-ho.