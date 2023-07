El manresà Toni Naspler ha anotat cinc punts i ha estat titular en la victòria de la selecció espanyola sub-20 per 54-76 davant de Sèrbia en la segona jornada del torneig que s'està disputant a Heraklion (Creta). El combinat de Joaquín Prado, un dels favorits per endur-se el torneig, deixa d'aquesta manera gairebé assegurada la primera posició del seu grup, a falta del partit que jugarà aquest dilluns davant d'una Estònia que ha derrotat Montenegro per 74-81. De tota manera, cap conjunt no queda eliminat en aquesta fase inicial, malgrat que la posició és important per garantir un bon encreuament de vuitens de final, a partir de dimecres.

Els serbis han resistit bastant bé en un primer quart en què han aguantar la primera estrebada espanyola, guiada pels cinc punts seguits de Rubén Domínguez. El base Mihailo Petrovic, segurament el jugador més talentós dels balcànics, ha ajudat a la seva formació fins i tot a avançar-se en el temptejador (16-15), encara que el primer període ha finalitzat amb empat a 17. Primeres distàncies Ha estat en el segon que l'equip espanyol ha mostrat que s'escaparia tard o d'hora, sobretot gràcies a la seva intensitat defensiva i la profunditat de banqueta. Jugadors atlètics com Aquino o Tamba han pressionat molt els serbis, que només han anotat onze punts en aquest parcial. En atac, ha sorgit l'escorta del Barça Caicedo, autor de dos triples que han ajudat al seu equip a marxar de set punts, després d'una cistella final del talentós base de l'Ulm Juan Núñez, el líder de la formació. L'escapada final ha arribat en el tercer període. Naspler ha tornat a sortir i ha contribuït amb una safata després d'un contraatac i amb un triple en què la pilota ha picat el cèrcol abans de caure a dins. El jugador del Bàsquet Manresa, el tercer de l'equip en l'estadística +/-, s'ha emprat en defensa i, tot i dues pèrdues, també ha recuperat tres pilotes per sortir en ràpids contraatacs. Espanya ha arribat a disposar de divuit punts de renda (41-59) lleugerament escurçats al final. Però l'equip seguia tenint gana, sobretot en defensa, i ha deixat Sèrbia en deu punts en un últim quart en què Prado ha rotat la banqueta per tenir l'equip més fresc. Juntament amb Lituània i França, Espanya és l'únic conjunt invicte del torneig. SÈRBIA: Petrovic 14, Saranovic 11, Matic 2, Zimonjic 9, Brankovic 5 -cinc inicial- Belic 9, Petojevic 3, Stefanovic, Dabovic, Paunov, Labovic, Vukcevic 1 ESPANYA: Núñez 4, Naspler 5, Domínguez 9, Paz, Hugo López 15 -cinc inicial- Aquino 3, Caicedo 15, Martínez 2, Ordóñez 2, Rodríguez 11, Taboada i Tamba 10 ÀRBITRES: Ciulin (ROU), Jankowski (POL) i Maret (FRA) PARCIALS: 17-17, 28-35 (descans), 44-59, 54-76