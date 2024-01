El Llumet, la mascota del Baxi Manresa, entra aquest dimecres en acció en el concurs que cada any organitza l'ACB. El representant bagenc s'enfronta a Chigui, l'os que anima els partits del Zunder Palència, en una batalla que es lliurarà a les xarxes socials. Així, el Ball de Mascotes, com el seu nom indica, mostrarà els passos que fan tots dos per seguir una cançó. En el cas del Llumet balla el tema "I can feel it", de Dylan Rogers i Josh Oliver, que va interpretar en un temps mort d'un partit contra el Baskonia.

Per votar pel Llumet cal fer-ho durant tot el dimecres a la xarxa X de la Lliga Endesa i a les seves stories d'Instagram. Si passa ronda, s'enfrontarà al guanyador de l'eliminatòria entre Aker (Baskonia) i D-moni (Joventut) que tenia lloc ahir.