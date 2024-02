Guillem Jou entrarà aquest dissabte a la llista de viatgers del Baxi Manresa que faran cap a Granada per jugar-hi l'endemà (18.30 hores) partit de lliga de la 21a jornada. El capità té l'alta mèdica de la lesió a l'esquena que l'ha fet estar quatre mesos parat després d'actuar només en els tres primers partits del campionat. Es tracta, sens dubte, d'una bona notícia que afegeix una altra incògnita a l'equació que han de resoldre els tècnics per establir una llista de dotze jugadors que entraran a l'acta del partit.

Perquè a la baixa de Pierre Oriola, a hores d'ara l'única confirmada a la plantilla, s'afegeix una tornada de Jou que no és al 100%, ja que caldrà que agafi un ritme de competició que sens dubte ha perdut. També el fet que el nou fitxatge, el nord-americà Selom Mawugbe, ha completat pocs entrenaments i encara no se sap si està prou integrat per jugar el partit. Finalment, Dani García és dubte per un cop rebut en un entrenament, tot i que hi ha confiança que arriba a temps al partit.

Totes aquestes situacions també entronquen amb el fet que el Baxi necessita quatre jugadors de quota per formar part de la convocatòria de dotze per al partit. Ara en té cinc de la primera plantilla, tot i que Oriola està inhàbil, als quals es pot afegir el júnior Coulibaly. El problema ve derivat que si quatre entren a la llista (els dos Danis, Jou i Sagnia) només queden vuit places i hi ha nou jugadors, amb el recent arribat. Per tant, se n'hauria de descartar un.

Sobre Jou, Pedro Martínez ha explicat que "fa una setmana que s'entrena amb nosaltres amb certa normalitat, evidentment no en la seva millor forma després de tan temps aturat. Ara cal que recuperi el seu ritme d'entrenar-se i jugar. El considerem alta i viatja. Comptem amb ell, però el temps que ha estat fora provoca que no sigui el Guillem Jou que coneixem i necessiti una mica més de temps. De tota manera, si el necessitem, ja estarà preparat".

Respecte de Mawugbe, "acaba d'arribar i hem de decidir si l'activem per a aquesta jornada o per a més endavant. Ens falta l'entrenament de dissabte. El dia del partit el podem fer entrar o no a la convocatòria depenent de les necessitats tècniques, tàctiques i de com el veiem ficat a dins de la nostra dinàmica". De Dani García, "és dubte perquè va rebre un cop durant la setmana. Tenim l'esperança que hi pugui arribar, però no ho sabem".

La història de les quotes

No saber si es comptarà amb totes aquestes peces i, si hi són, en quines condicions, fa barrinar el cap als tècnics. Pedro Martínez explica que "tenim cinc jugadors de quota i amb Coulibaly. Són sis jugadors que estan en la nostra dinàmica i en necessitem a quatre. L'únic segur que està lesionat és Oriola. No tenim problemes quant a número de jugadors de quota, però n'hem de presentar quatre en cada partit". Tot i això és el que provoca que se n'hagi de descartar un i s'obre un ventall, no només per a aquest cap de setmana, sinó per al futur.

D'aquesta manera, és possible que la falta d'entrenaments facin caure de la llista Mawugbe per diumenge, però si se l'ha portat és per jugar. Després del partit contra el Breogán, a més, Martínez va reconèixer que l'equip havia patit en el joc interior, amb Vaulet fent de cinc i tot, i és una alta necessària a curt termini.

Si entren Jou i Sagnia, tots dos de quota, a les convocatòries, la cadena es pot trencar per la banda del tercer tres de la plantilla, un Elias Valtonen que ara mateix està en el millor moment de la temporada i que ja havia estat descartat en algun partit a l'inici, quan Jou estava sa.

Una altra possibilitat arribaria a la zona més exterior. Els dos Danis són de quota i han de jugar, no només per aquest motiu, sinó perquè estan dirigint l'equip amb criteri i estan fent una gran temporada, sobretot García. Badio és fix, amb la qual cosa quedarien Williams, que podria ser rellevat per Jou en la posició de dos, o Taylor, que ja té dos bases a davant, tot i que per jugar a Granada hi serà segur pels dubtes físics de Dani García.

Competència sense ser competència

Abans de viatjar a Granada, Pedro Martínez ha volgut destacar, en aquest sentit, que els mèrits a la pista dels jugadors són el que fa canviar decisions a l’hora que un jugador actuï més o menys i ho faci en una posició o es desplaci a l’altra. Venia arran del fet que Brandon Taylor ara estigui jugant més de dos que de director de joc, sobretot després de l’esclat de Dani García.

Per al tècnic, «volem que els jugadors s’adaptin al que l’equip necessiti. Hem de deixar que els jugadors es guanyin coses. Si Dani García, que jugava poc, s’ho guanya, el millor és que ell jugui i això fa que tot es trastoqui una mica respecte de l’anterior. El que no farem és treure’l perquè abans no jugava. Passa el mateix amb Sagnia. Ningú no pensava que seria el nostre tres titular, però s’ho ha guanyat. L’important és l’equip i els jugadors perjudicats s’han d’adaptar i aprofitar les seves oportunitats. Tant de bo que Brandon doni un nivell alt i ens posi en problemes. No ho veig com a competència entre ells, perquè la nostra competència ha de ser contra l'equip rival, però sí la vida d'una plantilla».