Fa tot just un any, el Baxi tenia tres victòries i era penúltim, empatat amb el Fuenlabrada, i a un triomf de l'equip precedent. El Covirán Granada tenia les mateixes victòries que ara, sis, però la seva situació era molt diferent. Llavors tenia tres triomfs de marge sobre el descens i ara es troba empatat amb el Breogán i l'Obradoiro en el penúltim lloc. Al final, però, van ser els andalusos els que van acabar patint més per salvar-se, la qual cosa indica com de complicada és la supervivència a l'ACB.

Per això, els manresans, pel que pugui passar, faran bé de sumar aquest diumenge (18.30 hores, Movistar Deportes 3 i Ràdio Manresa) el triomf número 12, el desitjat a l'inici del curs, el que diuen que assegura de manera tàcita la permanència, quan encara falten tres mesos per al final de la temporada. I tot i els dubtes del Baxi amb la convocatòria, per tornades, fitxatges i algun problema físic, l'escenari sembla propici. El conjunt andalús es troba en el moment més complicat, amb dues derrotes seguides de pallissa i amb restauració d'una plantilla de la qual va marxar dos jugadors fa quinze dies i n'han aterrat dos més. Els ucraïnesos Kairys i Konontsuk, amb millor rendiment el primer que el segon, però tampoc per llançar coets, van deixar l'equip, com també ho va fer l'israelià Ziv abans de festes. Han arribat el base Rousselle, conegut per la seva etapa a Bilbao, i el pivot senegalès Dime, que va estar a Andorra i que ara voltava pel Peñarol d'Uruguai.

A davant, un Baxi en què torna, almenys a la convocatòria, Guillem Jou després de quatre mesos. No s'espera cap gran minutada del capità, però sí veure si pot jugar un Dani García que va rebre un cop en un entrenament i si debuta el nou fitxatge. La participació de Selom Mawugbe, que és a Manresa des de dimarts, dependrà de si la seva adaptació ha anat ràpida i també dels tripijocs amb els jugadors de quota, que provocaran un descartat entre els que no ho són.

Millor que Palència i Breogán

Abans de volar a la ciutat andalusa, Pedro Martínez manifestava que "no hem de pensar en la classificació, prou feina tenim en un partit que per a ells és important. Venen de perdre els dos últims i ens hem de preparar perquè ells juguin amb energia i intensitat a casa, on estan fent bona temporada. No crec que sigui bo pensar en les conseqüències positives d'una victòria o negatives d'una derrota perquè no t'ajuda a preparar el partit".

Martínez observa el rival de diumenge "des del màxim respecte i des de l'empatia per la situació en què es troben, perquè l'any passat nosaltres estàvem com ells. Sabem que ser allà és difícil, però encara queda molta temporada". Comparant el Granada amb els dos últims rivals del Baxi, el cuer, el Palència, i el Breogán, l'entrenador pensa que "tots tres estan molt bé. Diria que el Granada ho té una mica millor, per com juguen i els jugadors experts que tenen, que saben què han de fer. A casa són un rival dur i haurem de jugar un bon partit com vam haver de fer a Palència, on hi va haver un moment en què semblava que el partit estava perdut a l'últim quart. Hem de saber que probablement serà un cara o creu".

Aquest serà el segon partit en què el Baxi s'enfronti a Joe Thomasson, el seu exjugador. L'escorta està sent el més destacat de l'equip, amb 14,3 de valoració, només dues dècimes més que un altre ex, Lluís Costa, que està sent un dels millors bases de la lliga. També hi haurà retrobament amb Pere Tomàs, un altre vell conegut.

Pablo Pin i els seus problemes

A Granada, el seu tècnic, Pablo Pin, explicava en la prèvia tots els problemes que ha de superar l'equip, que ha tingut amb molèsties Rousselle i Cristiano Felício, però que sembla que jugaran. L'entrenador recordava que la derrota per dinou punts a Girona "ha fet mal, sobretot per les sensacions. Però he vist durant la setmana que l'equip ha fet una passa endavant quant a energia, concentració i contacte". També lamenta que li faltin un cinc de rotació, després de la sortida de Kairys, i del Manresa que "cal estar disposats a lluitar pel rebot, picar-nos i anar al contacte físic, perquè si no, el perdrem. És un repte jugar contra un equip que està en forma, està jugant bé i ha entrat a la Copa".