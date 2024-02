Després d'una resolució tan rocambolesca, Pedro Martínez afirmava en acabat que havia estat "un partit molt igualat. Hi ha hagut un moment en què estava molt difícil perquè el Granada ha jugat molt bé, castigant-nos cada vegada en situacions del joc davant de les qual no trobàvem respostes, amb Felício, Cheatham i Rousselle. Ens dominaven, però hem tingut fe. En defensa a la segona part hem estat bastant bé, tot i que ells tenien molts encerts. Al final ha estat un cara o creu en què a nosaltres ens ha sortit cara".

De la jugada final, "havíem parlat de buscar un triple, encara que el tir de dos ens podia anar bé. No ha sortit bé, tot i que el nostre tirador [Badio] havia sortit amb avantatge perquè no ens hem passat la pilota bé, però llavors ha resolt la inspiració dels jugadors". Ha estat un triomf de creure-hi "per damunt de la tàctica. Ha estat la fe que hem tingut quan el Granada estava fent les coses en la direcció correcta i quan no tenia el partit no guanyat, però sí que ho teníem dirícil. No hem marxat del partit. Hem perdut una sola pilota en tota la segona part. Hem estat concentrats i hem fet les coses amb sentit. Hem patit les virtuts del Granada i les penetracions dels seus homes petits ens han fet molt mal".

També ha expressat que estava "content perquè quan guanyes un partit a cara o creu has d'estar content, i també per Marcis, un xicot supertreballador. De tota manera, tampoc no tinc gaires ganes d'exterioritzar perquè tinc empatia pel Granada, ja que hem estat en la mateixa situació que ells fa poc i em sap greu que hagin perdut d'una manera tan cruel. Han merescut guanyar, però els ha sortit creu".