Steinbergs és un cognom letonitzat, però d'etimologia germànica. Vol dir "muntanya de pedra". Ha estat, precisament, un triple increïble en una pedra llançada a tauler pel jugador bàltic, després d'una jugada que no havia sortit bé i d'un partit millorable, la que ha permès al Baxi Manresa ascendir la muntanya de la permanència, si més no virtual, a l'ACB. Amb la baixa de Dani García, la no inclusió a la llista de Mawugbe i el fet de comptar amb Jou i Coulibaly sense ser operatius ha retallat molt la rotació d'uns manresans que han tingut la virtut de creure en el triomf tot i jugar d'aquella manera. A més, aquest any va tot de cara i entra el que en d'altres circumstàncies no entraria.

Brandon Taylor ha tingut l'oportunitat d'iniciar el partit i de jugar minuts de director de joc i ha anotat dos triples a l'arrencada, tot i que el protagonista dels primers minuts ha estat un Kwan Cheatham que ha arrencat amb set punts seguits (7-3). El Baxi ha reaccionat amb accions de Robinson, el mateix Taylor i Badio i, tot i tenir problemes amb el rebot defensiu, s'ha avançat per 9-10.

Pedro Martínez ja havia retirat de la pista un Geben superat a l'inici per fer entrar Steinbergs i un triple de Sagnia ha situat el 9-13 en un duel que anava a bon ritme. Tant, que un tir de tres de Badio i una contra amb l'ala-pivot letó han fet aturar el partit a Pablo Pin amb 11-18. Els manresans ja havien obert l'espai que volien i que ha crescut fins als vuit punts (17-25) després de quatre de seguits per Vaulet. L'únic problema era la segona falta de Dani Pérez i, després, una reacció granadina, amb triple de Pere Tomàs inclòs, que deixava el 22-25 en el primer descans.

Forat en defensa

L'equip local havia tancat el primer forat i s'ha acostat més en el marcador amb bàsquets de Felício i de Krämer (26-27). El Baxi ha jugat malament alguns atacs i, encara que ha trobat de nou la cistella, la dinàmica no era de domini del ritme. Així, entre Christian Díaz i Felício han provocat que Pedro Martínez aturés el partit amb 32-33.

El xoc era un intercanvi de cops en què Felício feia molt mal a la zona, ajudat per un triple de Lluís Costa. Badio ha aturat el primer cop, però el Granada tenia les coses més clares i un triple de Christian Díaz i dos tirs lliures del mateix Costa han posat el 42-37. Tocava no distanciar-se en el marcador i sort n'han tingut els bagencs de dues accions seguides de Robinson per poder anar al descans perdent només per quatre punts (49-45) però amb molt per millorar, sobretot en defensa, amb 27 punts rebuts en el segon parcial.

Aquesta intensitat ha augmentat tornant del vestidor i ha propiciat una reacció ràpida, però han seguit els problemes per aturar Felício. El brasiler trobava sempre la manera de superar Geben. A més, Cheatham també estava bé i algun tir lliure s'escapava. El Granada ha adquirit cinc punts (55-50), però el Manresa, malgrat no estar jugant gaire bé, no es desenganxava, del 59-53 al 59-57 en menys d'un minut.

Thomasson, ben controlat per Williams i Badio fins aleshores, ha aparegut amb un triple i Rousselle ha tornat a establir sis punts (64-58). Aleshores han començat instants de muntanya russa. Un triple i dos tirs lliures de Valtonen, més un tir de tres de Steinbergs, empataven a 66. Després, Rousselle ha anotat de tres, pèro ha desaprofitat l'addicional (69-66). I fins al final, un minut i mig, només ha anotat un punt Travanté Williams entre tots dos equips (69-67).

No es pot dir que l'inici de l'últim quart hagi estat esperançador. Dos bàsquets de mèrit del tercer base local, Christian Díaz, i un de Cheatham, combinats amb errades de tirs de tres del Baxi, han tornat a donar vuit punts al Granada (75-67). Tocava reaccionar, i ho ha fet el Baxi a mitges, defensant millor, reduint la distància amb accions de Geben i Robinson i una esmaixada de Badio, però errant triples (77-73, a 6.15).

Els rebots ofensius de Williams donaven aire i, tot i que el Granada assolia un forat de seguretat (83-78), el Baxi no es rendia i entre Robinson, Dani Pérez i Taylor empataven, aquest amb el seu cinquè triple (86-86).

Pel Granada, Rousselle estava inspirat li responia també de lluny, però de dos (88-86, a 1.06). Llavors, Dani Pérez errava un tir lliure i Cheatham la ficava de ganxo a 32 segons (90-87). Thomasson s'autoelminava amb una falta al base manresà i Dani Pérez anotava dos tirs lliures (90-89, a 16 segons). Lluís Costa rebia la cantada falta i anotava els dos tirs a 14 segons. Martínez provocava amb un temps que es servís des de l'altre camp. Robinson posava el 92-91 a 11 segons. Taylor havia de fer dues faltes a Christian Díaz perquè li indiquessin. El canari errava el primer tir lliure i anotava el segon. Un altre temps mort i el servei de banda se li escapava per sota les cames a Badio però la recollia Steinbergs per anotar un triple escandalós a tauler a 1,9 segons. Rousselle servia de banda per l'última jugada, però li ha donat gentilment a Dani Pérez i amb la bola, el partit.